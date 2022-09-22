Baturay: İskele’de geri dönüşümü olmayan yatırımlar var

Haber Kıbrıs Genel Yayın Koordinatörü Ali Baturay “Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”ni değerlendirdiği yazısında mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı alındığına işaret ederek, yeniden Fasıl 96’ye geçilmesi ile birlikte alınan inşaat ruhsatlarının zaten uzun süredir bekleyen projeler olduğunun altını çizdi.

Ali Baturay ortaya çıkan sorunun inatlaşarak değil diyalog yolu ile çözmek gerektiğini vurgulayarak uzlaşının şart olduğunu yazdı. Baturay, “diyalog, uzlaşı şarttır. Son alınan ruhsatlarla ilgili meseleye daha farklı bakmak kamu yararı açısından faydalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Baturay, mahkemenin ara emri ile yürütmeyi durdurması sonrasında ortaya çıkan durumu , “ tam bir “Şimdi ne olacak?” durumu” diye yorumlayan Ali Baturay, “ Mahkeme kendi bakış açısı ile haklıdır, peki hükümetlerin yanlışları sonucu ortada bırakılan, geri dönülmez bir sürecin parçası haline gelen yatırımcının burada suçu nedir? Hükümetin çözüm tarzı, zamanlaması elbette tartışmaya açıktır, son dönemlerdeki arka arkaya gelen hatalarıyla da onlara bakış açısı pek hoş değildir. Ancak yatırımcı hükümetin aldığı karara baktı, Fasıl 96’ya göre inşaat ruhsatı için müracaat etti, birçoğunun her şeyi hazır olduğu için ruhsatını aldı. Emirnamenin yine yürürlüğe girmesi tamam ama işlemini yapanlara buradan yeni bir mağduriyet çıkarmak ne kadar doğru diye düşünüyorum? Çünkü yeni bir kaos ortamı doğacak…” diye yazdı.

Baturay yazısında, bölgede yapılanmaya paralel olarak yaşanan ekonomik büyümeye de vurgu yaptığı yazısında, “Bir gerçek var ki bunu da göz ardı etmemek lazım; İskele bölgesinde geri dönüşü olmayan yatırımlar var. Üstelik de o yatırımlara göre bölgede yan yatırımlar yapıldı, bölge esnafı bile buna göre bir yapılanma içine girdi. Bölgeye yatırımlar için borçlanmalar oldu, yatırımın karşılığını almak, bu borcu geri ödemek için yabancılara satışlar yapıldı, paralar alındı ama bu sorundan dolayı onlara tapuları verilemiyor. Bu sorun uzun sürerse vazgeçenler, anlaşmasını iptal etmek isteyenler olabilir, yatırımcı ile yabancılar arasında sorunlar, davalaşmalar olabilir. Yabancılara tapularını neden vermediğimizin izahını yapamayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ali Baturay'ın yazısını okumak için tıklayınız... Yeni bir belirsizlik ve çözümsüzlüğün kimseye faydası yok

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22/09/2022 09:05