Baturay: Salgının ekonomik bacağında başarı sağlamadıkça, genel bir başarıdan söz etmemelisiniz



Bir esnaf arkadaşım aradı bugün, “Günler sonra 500 TL’lik satış yaptım” dedi, sevinçliydi.

Arkadaşım, 30 yılı aşkın bir süredir esnaf…

Yılların esnafının 500 TL’lik satış yaptı diye sevinmesi, ne acı bir durum.

Mağazasını kapatmamak için direniyor, kirasını ödeyemeyecek durumda ama hükümetin esnafa el uzatmamasına inat pes etmek istemiyor.

Esnaf arkadaşım, sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte, işlerin durduğunu, pandemi sürecinin tam darbeyi vurduğunu belirterek, “Bir gün 500 TL kazandım diye sevineceğimi düşünmezdim” diyor.

Bu esnaf, geçmişte mağazası dolup taşarken şimdi bir hafta boyunca satış yapamadığını söylüyor.

Hükümetin reel sektöre katkı yapmaması nedeniyle birçok esnaf arkadaşının işyerlerine kilit vurduğunu anlatıyor, “Ben de ne kadar dayanacağımı bilemiyorum” diyor.

Esnaf arkadaşım ve daha birçok iş insanı hükümet temsilcilerinin, “Pandemi mücadelesinde başarılı olduk” sözlerine itiraz ediyor, tepki gösteriyor.

Bizi arayan birçok iş insanı da aynı tepkiyi ortaya koyuyor, “Başarı denilen şey yalnızca sağlık bacağıyla ölçülemez, pandeminin ekonomik yönü de var, hükümet o tarafta sınıfta kalmıştır” diyor.

Sağlık bacağında, yani vakaların artmamasında başarı sağlandı ama kapısına kilit vuran işletmeler, işsiz, aşsız kalan insanlar ne olacak?

Çalışanlara 1500 TL’ler, küçük esnafa 2000 TL’ler bile ödenemiyor.

Hükümet edenler, devlet çalışanlarını ödemekle işin bittiğini sanıyorlar.

Çat diye sektörleri kapatmak kolay da, ya sonrası? Sonrası ne olacak?

Bu insanlar çalışanlarını nasıl ödeyecek, yaptığı masrafların karşılığını nasıl alacak?

Bunların batmaması, kapısına kilit vurmaması için ne gibi formülünüz var?

İşyeri kapandı maaş alamayanlar ne olacak, ya işsiz kalanlar, aç kalanlar için nasıl bir formülünüz var?

Hiçbir formülünüz yok… Tek söylediğiniz şey “Bizde vakalar çok az, başarılıyız” övünmesi.

Peki pandemiden kurtulmak ama aç kalmak ne kadar başarı olabilir ki?

Başarı olamaz ve birçok kişi zor durumda olanları anlamakta zorlanıyor.

Bencil bir düzen var ve pandemi süreci bu bencilliği bitireceğine, maalesef daha da artırdı.

“Battık”, “bittik”, “aç kaldık” diyenlere “şımarık” yakıştırması yapılıyor, tepki gösteriliyor, üzülerek görüyorum.

Kapatılan iş alanlarının, sahipleri ve çalışanları; “Biz ne olacağız? Bize kim bakacak?” diye sorduğunda saldırıya uğruyor.

Rum tarafında çalışan ve kapının kapatılmasıyla tepki gösterip, eylem yapan işçilere “hain” yakıştırması yapılıyor.

Peki siz tuzu kurular, bir an kendinizi onların yerine koyun, kapatılan iş alanlarındaki insanların içinde bulunduğu çaresizliği sizin yaşadığınızı düşünün, o zaman da böyle mi diyecektiniz?

Devlet denetim yapmıyor, kurallara uyanla uymayanı aynı kefeye koyuyor, devlet vatandaşına katkı yapmıyor, sonra da başarı öykülerinden söz ediliyor.

Devlet vatandaşına zor zamanlarda yardım etmelidir, devlet olmanın gereği budur.

“Katkı yapılmalı” deyinde, bize “Devletin ekonomik durumu ortada, devletimizin Türkiye’ye bağımlı bir ekonomisi var, kamu çalışanlarına maaş bulmaktan aciz kalıyor, sonsuz kaynakları yok ki ödesin, nasıl katkı yapacak?” diyorlar.

Bu bir mazeret mi yani? O zaman “Devlet kurdunuz ama gerçek anlamda devlet olamadınız” dediğimiz zaman neden kızıyorsunuz?

“Devletim” demekle devlet olunmaz. Devlet olmanın gereklerini yerine getireceksiniz.

Ah vah diyerek daha nereye kadar gidecek bu durum? Pandemi süreci bu devletçilik, hükümetçilik oyununun tümden çöktüğünü gösteriyor ama görmek isteyen yok.

Haftalar sonra 500 TL’lik satış yapan esnaf arkadaşım aslında ironi yapıyor, kendisiyle de sistemle de dalgasını geçiyor ama keyiften değil çaresizlikten… Durum bir kara mizah ama birileri bunu anlayabilir mi?

Devlet bu kadar ilgisizken, vatandaşların bir kısmı; “açım” diyen adama “şımarık” ya da “hain” diyecek kadar kendinden geçmişken, bu halkı hiç de iyi şeyler beklemiyor, bu gidiş karanlık bir geleceğe kapı açmaktır.

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15/12/2020 21:26