Baturay: Tepki gelince 'kapanacağız demedim' diyemezsiniz

Ülkeyi yönetenler ne söylediklerine dikkat edecek.

Ciddi bir küresel salgının etkisi altındayız, bir gün aklınıza esecek “kapanacağız”, başka bir gün “kapanabiliriz”, bir diğer gün “21 gün kapanabiliriz” deyip de tepki gelince “kapanacağız demedim” diyemezsiniz…

Bu iş çocuk oyuncağı değildir, siz Sağlık Bakanısınız, söylediğiniz bağlayıcıdır, “kapanabiliriz” dediğinizde gözler size çevrilir, piyasa buna göre pozisyon alır.

Sonra da “Kapanacağız demedim, gerekirse kapatabilirim” diyorsunuz, bu olmaz…

Sağlık Bakanının Türkiye’den bir ajansa verdiği demeç böyle anlaşılmadı, tüm Türkiye gazeteleri “KKTC kapanıyor” diye haberler verdi, KKTC medyası da bunu iktibas etti, ülkemizde insanlar paniğe kapıldı.

Kapanma ciddi bir iştir ve böyle her aklınıza geldiğinde söylenecek bir şey değildir.

Siz başbakanın ve diğer bakan arkadaşlarınızın, kaymakamlıkların, polisin yeterince tedbir almadığına öfkelenebilir, bazı işletmelerin ve bazı vatandaşların tedbirlere yeterince uymadığından endişe edebilirsiniz. Ancak bunun için korkutma politikasına yönelip, arada “kapatırız” tehdidini tercih edemezsiniz.

Yapmanız gereken, eğer yukarıda saydığım makamlar “denetim yapmıyorsa”, onları iş yapmaya, tedbir almaya, denetim yapmaya yöneltmektir.

Hükümetinizin ve ona bağlı kurumların yapması gereken işleri yapmasını sağlamak yerine, her ikide birde medyaya konuşup “kapatma korkusu” vermek doğru değil.

Başka sakıncası da vardır bunun.

Aslında bunları sürekli tekrarlamak, sonuçta bir korku ya da bir tedbir olmaktan da çıkacak, “yalancı çoban” hikayesindeki gibi inançsızlık yaratacaktır.

Sayın bakan, yani yapmaya çalıştığınız şey, tam tersi bir etki yaratacaktır, hatta yaratmaya başladı bile, artık kimse bu dediklerinize inanmamaktadır, hükümete de size de varsa birazcık güven o da gitmektedir ve tam tersine herkes başına buyruk olmaktadır.

Dahası bu şekilde çelişkili açıklamalar Sağlık Üst Kurulunun da güvenilirliğini, inanılırlığını zedelemektedir.

Bu hassas dönemde, sorunlarını çözemediğiniz reel sektörü, özel sektör çalışanlarını bir de kapatmakla tedirgin etmek doğru değildir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünkü meclis konuşmasında, biz sanki Kuzey Kıbrıs’ta her şeyi halletmişiz gibi Güney Kıbrıs’ın başarısızlığından orada ölümlerin engellenemediğinden falan söz etti, kuzey ile güneyi kıyasladı.

Pilli, Rumların beceriksiz davranıp, sağlığı da ekonomiyi de mahvettiğini söyledi.

Yapmayın sayın bakan, siz kendi işinize bakın.

Şimdi yapmamız gereken bu değildir, orasının şartlarıyla burasının şartlarını kıyaslamayın.

“Biz doğrusunu yaptık, şimdi onlar bizim geçmişte yaptığımızı uyguluyor” gibisinden sözler gerçekten antipatiktir.

Ben de size hatırlatayım, Güney Kıbrıs’ta kapatılan sektörlere ciddi maddi katkılar yapıldı, siz yapabildiniz mi?

Hayır, yapamadınız… Halen de yapamıyorsunuz.

Onlar henüz yeterli seviyede olmasa da Covid-19 aşılamasına başladı.

Siz aşıya başlayabildiniz mi? Hayır, daha ne yapacağınız, planınızın ne olduğu bile belli değil, yapmayın lütfen…

Bu zor şartlar içinde sağlık üzerinden Rum- Türk propagandası ve övünme gerçekten şık durmuyor.

Daha önce de böyle yaptığınız, övündüğünüz, başkalarını başarısız gördüğünüz zamanlarda hep bizde vakalar arttı.

Şu anda da yerel bulaş artış göstermektedir, vakaların artması endişe vericidir, sırf bu nedenle “kapanırız ha” diye korku salıyorsunuz, sonra da “biz başarılıyız, Rum başarısız” diyorsunuz.

Bu ne çelişkidir böyle? Yapmayın, siz kendi önünüzdeki pilava bakınız…

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07/01/2021 16:50