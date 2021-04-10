Baturay yazdı: Bu şartlarda pazar günlerinin kapalı olmasının bir anlamı yok

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde pazar günlerinin tamamen kapalı olmasının ya da sokağa çıkma yasağı bulunmasının bana göre hiçbir faydası yok.

Mesele direkt pazar gününün kapalı olmasıyla ilgili değil, elbette kapalı olmak kapalı olmaktır ama pazarın kapalı olması yoğunluk anlamında cumartesine büyük bir yük bindiriyor.

Pazar günü marketler de dahil her tarafın kapalı olması nedeniyle toplumun büyük bir kesimi alışverişini cumartesi yapmak için çarşıya, marketlere doluşuyor.

Öyle böyle doluşmak değil, tıkış tıkış, alt alta üst üste…

Yalnızca alışveriş de değil, hafta boyu çalışan toplumun büyük bir kesimi bir nebze can sıkıntısını atacağı, bir yemek yiyeceği, dolaşacağı yerlere gidiyor ve oraları da tıkış tıkış…

Marketlerde korkunç bir yoğunluk, adım atacak yer yok, kasalarda büyük kuyruklar var…

Bazı restoranlar, kafeler ve benzeri yerlerde büyük bir insan yoğunluğu var...

Herkes cumartesine bir şeyler sığıştırmaya çalışırken, kimse onlara “pandemi kurallarını” hatırlatmıyor, kimse de hatırlamak istemiyor.

Zaten o yoğunluk, o tıkış tıkış içinde hangi kurala uyulabilir ki?

Hafta boyu iyi satış yapmayan yerler, yoğun olan cumartesi de müşteriyi uyarmak ya da içeriye koymamak, sırayla koymak gibi şeylere yönelmiyor.

Denetlemekle görevli olanlar da cumartesi günü birilerini rahatsız etmemek adına kuralları hatırlatmıyor ama böyle olunca da pandemi kuralı diye bir şey kalmıyor.

Ne sosyal mesafenin önemi kalıyor ne de maskenin…

Mademki cumartesilerinin bu yoğunluğunu kontrol edemeyeceksiniz, pazarları kapatmayın ki, cumartesine bu kadar yük binmesin.

Pandemi öncesi de insanımızın büyük bir bölümü bütün hafta çalışıyor ve alışverişi ile gezmesini cumartesi- pazar günü yapıyordu.

Pandemide de durum aynıdır, bütün hafta çalışan insanımız alışverişini ve gezmesini cumartesi- pazar yapmak istiyor ama pazarlar artık iptal ve tümünü cumartesine sığıştırmaya çalışıyorlar.

Yani siz “pazarları kapatıp tedbir alıyorum” sanıyorsunuz ama aslında cumartesilerine büyük bir yoğunluk yaratarak, kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz.

Hükümet edenler ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri bir zahmet cumartesi günleri çarşıya, marketlere, mağazalara, restoranlara, kafelere bir baksınlar bakalım, oralarda pandemi kuralları var mı, oralardaki yoğunluk nasıl isimlendirilebilir?

Gerçi hafta arası da kuralları takan, uygulayan çok az ama en azından insan yoğunluğu bu kadar değil.

Ne ilginç? Vakalar bu kadar yoğun seyrederken, “tedbir alacağım” diyerek pazar günlerini kapatılıyor ama cumartesilerine yoğunluk yaratılıp tedbir de alınamıyor...

Kararları kâğıda yazmak yetmez, o kâğıttakilerin uygulanabilirliğine de bakmak lazım…

Kararları kâğıda yazmak yetmez, “şunları yapmalısınız” dediğiniz şeylerin yapılmasını sağlamak, “denetleyeceğim” dediklerinizi denetlemek gerekir.

Yani diyeceğim o ki cumartesiler böyle yoğun olacağına pazarları sokağa çıkma yasağını kaldırın.

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10/04/2021 22:39