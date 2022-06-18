Baturay: Zirvede olmayı seviyoruz ama bizi oraya taşıyan değerleri hiç unutmuyoruz…

Ali BATURAY

Markette karşılaştığım bir genç arkadaş, Haber Kıbrıs’ın 12’nci yaşını kutladıktan sonra, “Ali Abi, en çok satılan gazeteden en çok takipçisi olan dijital gazeteye transfer oldun, zirveleri seviyorsun” dedi…

Doğruyu söylemek gerekirse gencin sözleri hoşuma gitti, söylediği gerçekti.

Biliyorum “mütevazı ol” diyeceksiniz ama bir an mütevazılığı bırakacağım, kendim için değil çalıştığım kurum için…

Gencin dediği gibi Haber Kıbrıs, dijital medyanın lideridir, bunu benim söylememe gerek yok, halkımız ve de görünür olan rakamlar söylüyor.

Haber Kıbrıs ekibi, görevini en iyi şekilde yapmak, halkımıza layık olmak, habercilik adına en iyi hizmeti vermek için çaba harcıyor.

Zirvede olmak elbette keyiflidir, motive edicidir ama ekibimiz öncelikle işini en iyi şekilde yapıyor, başarı da ardından geliyor.

En yukarıda olmak için istemek gerekir elbette ama yalnızca istemek yetmez, onun için çaba sarf etmek, çok çalışmak, üretmek ve halkın güvenini kazanmak gerekir.

İşte biz Haber Kıbrıs ekibi olarak, bunları yapıyoruz, bunları yapınca zaten başarı da ardından gelir.

Bir yere gelmek değil, o yeri korumak önemlidir, bunun farkındayız ve o nedenle şımarmıyoruz, sürekli olarak size layık olmak için üretiyoruz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye kafa patlatıyoruz.

Pandemi süreci tüm ülkeyi olduğu gibi medyayı da yıprattı, hatta en çok etkilenen alanlardan birisiydi medya…

Hem geleneksel medya hem de dijital medya zor günler geçirdi, hele de o kapanma günleri kâbus gibiydi…

Pandeminin ardından derin ekonomik kriz, dövizin sürekli yükselmesi, pahalılık ülke insanı için yakıcı olurken medya da bundan nasibini aldı.

Çok zor günlerden geçiyoruz ve gazeteciler ayakta kalabilmek için daha çok çalışıyor, daha çok özveride bulunuyor.

Haber Kıbrıs ekibi de özveriyle çalışıyor, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyor.

Hedefimiz, bu zor şartlar içinde de büyümektir, bunun için çalışıyoruz…

Her gün 24 saat hizmet veriyoruz, bu nedenle zaman zaman hatalarımız da olmuştur.

İnsan olan yerde hata da olur, “hatasızız” diyen yalan söyler ama hatalarımızdan ders alıyoruz, eleştirileri dikkate alıyoruz, uyarılarınızı göz ardı etmiyoruz.

Eleştirileriniz bizi kızdırmıyor, öfkelendirmiyor, tam tersine onlardan ders çıkarıyoruz, bize yol gösterici oluyor.

Haber Kıbrıs, 12 yıldır taşları öre öre bu güven kalesini kurdu, emin olun ki buna devam edecektir.

Ben bu 12 yılın son iki yılında Haber Kıbrıs’ta çalışıyorum ve bu aileye katılmakla çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.

22 yıl Kıbrıs gazetesinde çalıştıktan sonra bir başka kurumda çalışmak kolay olmayacak diye düşünmüştüm.

22 yıl bir ömürdür, bulunduğunuz yerle özdeşleşirsiniz, ayrılmak da zor olur, başka yere alışmak da… En azından öyle düşünüyordum ama Haber Kıbrıs’a çok kolay adapte oldum, o aile beni sanki 40 yıldır onlarla çalışıyormuşum gibi kucakladı.

Yazının başında o genç arkadaşın “Zirveleri seviyorsun” sözüne dönecek olursam, elbette zirvedeki bir kurumda çalışmak ayrı bir motivasyondur ama ben öncelikle habercilik kurallarına uyan, etik değerlere önem veren, dürüst gazetecilik yapan, habere tapan, halk için gazetecilik yapmayı, üretmeyi seven ve seçen ekiplerle çalışmayı severim.

Zirveden daha çok bunlar önemlidir benim için ama Haber Kıbrıs’ta tüm bu güzel değerler var. Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’ye bu kapıyı bana açtıkları için bir kez daha teşekkür ederim. Bir teşekkür de bize güvenip, bizi seçen halkımıza, izleyicilerimize, okuyucularımıza sunmak istiyorum…

Bugün biraz övündüm, biraz mütevazılığı bir tarafa bıraktım galiba ama Haber Kıbrıs’ın 12’nci yaşında biraz da bu aileden, kendimizden, duygularımızdan söz etmek istedim affınıza sığınarak…

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18/06/2022 23:35