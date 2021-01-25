Ali Baturay yazdı: Anlaşılan devlet bizi Covid-19’dan korumakta yetersiz kalacak

Belli oldu ki kendimizi Covid-19’dan korumak için daha fazla çaba sarf etmeliyiz…

Aynen salgının başlarında olduğu gibi aşırı tedbirli olmalıyız…

“Ülkeyi yönetenler, denetleyemiyor, çözüm üretemiyor, böyle bir ortamda biz kendimizi nasıl koruyacağız?” diyebilirsiniz.

Haklısınız ama aslında bir bakıma da bu yüzden kendi tedbirlerimizi artırmalıyız, bu yüzden maske-mesafe- hijyen kurallarına daha çok uymalıyız…

Son günlerde yaşadıklarımız, vakaların artıyor olması bizi başladığımız noktaya, hatta ondan daha kötü bir noktaya götürüyor.

Üstelik Covid-19 ile mücadele eden sağlık ekipleri yorulmuş durumda, yaklaşık 11 aydır aynı insanlar salgınla mücadele ediyor, hem zihinsel hem de vücut olarak yoruldular.

Hükümet edenler sağlık ekiplerine zamanında personel takviyesi yapamıyor, hiçbir alanda denetim yapamıyor, karar almakta gecikiyor, aldığı bazı kararlar çelişkili, bunca zaman geçmişken deneme yanılma yöntemi bitmek bilmiyor…

Tabii ki bunlar da yerel bulaşın artmasına neden oluyor, kaynağı bilinmeyen yerel bulaşın halkaları büyüyor, sayı artıyor.

Günlerdir müdahale edilmeyen Girne bölgesindeki vakalar, en sonunda patlamaya dönüştü, etkisi Girne’nin de dışına taştı, neredeyse Lefkoşa’yı da bu girdabın içine çekiyor ve müdahalede geciktikçe yine “genel kapanma” çağrıları gündeme gelecek.

Alsancak- Lapta’daki vakalara daha süratli, daha kararlı müdahale edilmeliydi, bu denli büyümesine önlenmeliydi.

11 aydır, bu küçücük ülkede salgını kontrol edememek bir başarısızlıktır, üstelik bazı imkanlar açısından salgının başladığı günlerden daha iyi durumdayız.

Tam da aşıların ülkemize geldiği ve yapılmaya başlandığı dönemde halka aşı morali verileceğine, tam tersine vakalar artıyor, panik yükseliyor.

Yoğun bakımdaki ölümlerin artması, üstelik genç yaştaki insanları kaybediyor oluşumuz üzerinde durulmalıdır.

“Ne yapalım, Covid-19’un ne yapacağı belli değil” ya da “her insanın vücudu aynı dirençte değil” diyerek işin içinden sıyrılamazsınız.

Ciddi ciddi bu insanların neden yoğun bakımdan çıkamadığının üzerinde durulmalıdır.

40 yaşında ve hiçbir rahatsızlığı bulunmayan bir vatandaşımızın yoğun bakımdan cansız bedeninin çıkması üzüntü verici, herkesi tedirgin edici, sağlık sistemine karşı güven kırıcı ve çok ciddi bir alarmdır herkes için.

Yetkililer tedbir alamıyor, denetim yapamıyorsa, salgınla uğraşan sağlık ekibi artık dayanamayacak duruma geldiyse, mutlaka ülkeyi yönetenlerin bunlara bakması, çare üretmesi gerekiyor ama biz vatandaşlar da artık daha tedbirli olmalıyız.

Ülkeyi yönetenler başaramıyor, yetersiz kalıyor diye vatandaşların salma, bırakma lüksü yoktur.

Tam tersine kendimize bakmalı, virüse yakalanmamak için çok dikkatli olmalıyız, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz ve ülkemiz için.

Virüsün hangi yaştan insan için öldürücü olduğu hiç belli değil, hiçbir kronik hastalığı olmayan kişiler de yaşamını yitirebiliyor.

Mutasyona uğramış virüs ülkemize ulaştı mı onu bile bilmiyoruz.

Ülkeyi yönetenler, köy köy gezip kapalı ortamlarda, kalabalık topluluklarla, maske- mesafe kurallarına uymadan toplantı yapıp size kötü örnek olabilir ama siz bu yanlış davranışları örnek almayın.

Kötü örneğe uymayın, siz doğru olanı yapın. Ülkeyi yönetenler yanlış yapıyor diye siz sağlığınızı kaybetme uğruna onları örnek almamalısınız.

Yıl içinde erken genel seçim var, partilerin genel kurulları var diye sizi ziyaret etmek istiyorlarsa onlara “gelmeyin, istemiyoruz” deyin, o kalabalık, kapalı ortamlarda onlarla bir araya gelmeyin.

Canımız tehlikedeyken, onların siyasi emellerinin kurbanı olmanıza hiç gerek yoktur.

Anlaşıldı ki devlet bizi yeterince koruyamıyor, koruyamayacak, elde geldiğince biz kendimizi korumaya çalışalım. Bu işin şakasının olmadığı ortada, inatla ölüme koşmanın bir anlamı yok.

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25/01/2021 20:31