BAÜ, DAÜ Karşısında Farklı Kazandı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MUSMER Unileague 10. hafta mücadelesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmayı Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), 72-39 kazanarak play-off öncesinde avantaj sağladı.

BAÜ’de Chi Udeinya, 17 sayı, 12 ribaund, 31 verimlilik puanı ile maçın en etkili ismi oldu. Temur Rustamov ise 4 asistle takımına katkı sağladı.

DAÜ’de Aljoulanı 9 sayı, Melihcan Arslan ise 3 asist ve 9 verimlilik puanı ile mücadele etti.