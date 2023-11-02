BAÜ Kıbrıs Mimarlik Bölümü ve Sivil Savunma iş birliğinde proje yapıldı

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ Kıbrıs) Mimarlık Bölümü öğrencileri ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi iş birliğinde, konaklama binaları ile ilgili proje gerçekleştirildi.

BAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın görüşleri doğrultusunda Mimarlık bölüm öğrencileri tarafından fikir projeleri tasarlandı, ardından BAÜ Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’a, SST Başkanı Atilla Karaca ve heyetine öğrencilerin ortaya çıkardığı eserlerin sunumu gerçekleştirildi.

Rektör Toycan, iki kurum arasında iş birliği yapılmasından memnun olduğunu ve iki kurum arasında sürdürülebilir bir iş birliği anlaşması ile farklı projelerde birlikte çalışmalar yapmayı arzu ettiğini ifade etti. Öğrencileri fikirleri ve emekleri için tebrik eden Toycan, projeleri başarılı bulduğunu belirtti.