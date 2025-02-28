BAÜ, YDÜ karşısında gücünü gösterdi

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen MUSMER Unileague 8. Hafta mücadelesinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), güçlü rakibi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 83-59’luk farklı bir galibiyet aldı. Baştan sona üstün oynayan BAÜ, bu sonuçla birlikte ligde liderlik koltuğuna oturdu.

BAÜ OYUNUN KONTROLÜNÜ HİÇ BIRAKMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan BAÜ, hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun sergileyerek YDÜ’nün geri dönüş şansını en aza indirdi. Maç boyunca tempoyu yüksek tutan BAÜ, rakibine üstünlük kurarak önemli bir galibiyet aldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİ

BAÜ’nün galibiyetinde en büyük pay sahiplerinden biri Chijindu Omah oldu. 26 sayı, 11 ribaund ve 26 verimlilik puanıyla oynayan Omah, takımının skor yükünü çekerken, savunmada da önemli katkılar sağladı.

BAÜ adına bir diğer dikkat çeken isim ise Temur Rustamov oldu. Rustamov, takım arkadaşlarını besleyen 3 asistlik performansıyla hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı.

YDÜ cephesinde ise Aykut Fidansoy takımını ayakta tutan isim oldu. 24 sayı, 3 asist ve 16 verimlilik puanıyla oynayan Fidansoy, etkili performansına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

Bunun yanı sıra Özer Ç. Esenyel, 6 ribaund alarak pota altında etkili bir oyun ortaya koydu.

BAÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Bu galibiyetle birlikte 8 maçta 7 galibiyete ulaşan BAÜ, ligde zirveye yerleşti. Takım, formda görüntüsünü sürdürerek şampiyonluk yolunda iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.Önümüzdeki haftalarda BAÜ’nün liderliği koruyup koruyamayacağı merak konusu olurken, YDÜ’nün ise bu mağlubiyet sonrası nasıl bir reaksiyon göstereceği basketbol severler tarafından ilgiyle takip edilecek.