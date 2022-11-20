KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG’de eleme maçları devam ediyor.

Elemeler yarı finalinde LAÜ ile ODTÜ arasında oynanan ve iyi ayrı günde tamamlanan maçta LAÜ rakibi ODTÜ’yü 65-54 yenme başarısı gösterdi. Bu galibiyetin ardından galipler turunda BAÜ’nün rakibi LAÜ oldu. Mağluplar turunda ise UFÜ ile ALÜ, ODTÜ ile de Girne Üniversitesi karşılaşacak. Bu sonuçların ardından eleme turlarındaki maç tablosu da netleşmiş oldu.

Program şu şekilde:

Galipler Turu:

LAÜ-BAÜ 23 Kasım Çarşamba 19.30 Lefke Spor Salonu

Mağluplar Turu:

UFÜ-ALÜ 22 Kasım Salı 18.00 Girne Ertuğrul Apakan

ODTÜ-Girne Ü. 22 Kasım Salı 20.00 Girne Ertuğrul Apakan

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20/11/2022 16:54