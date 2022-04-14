'Bavul' oyunu Dünya Sanat Günü'nde seyirciyle buluşuyor
Oyun 15 Nisan cuma saat 20:00'de Atatürk Kültür Merkezinde
14/04/2022
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 2021- 22 ikinci sezon oyunu “Bavul” un 15 Nisan Cuma akşamı, kansere karşı mücadelede "Farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması" konularına dikkat çekmek amacıyla; Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı yararına sahneleyeceğini duyurdu.
Ebru Nil Aydın’ın yönettiği, Sam Bobrick’in kaleme aldığı tek perdelik komedi oyunu, havaalanında karışan bavulların yol açtığı komik ve karmaşık olayları, insan ilişkilerini, aşklarını, sevgilerini ve yalnızlıklarının eğlenceli hikayesini konu almakta.
Birce Birsel Çağlar, Ulaş Öğüç, Suzan Polat, Deniz Aslım'ın rol aldığı Bavul'un sanatla farkındalık gösterimine katılmak için; 0392 228 71 91 numaralı telefondan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nı arayıp yerinizi ayırabilirsiniz.
Oyun 15 Nisan cuma saat 20:00'de Atatürk Kültür Merkezinde