BAY- SEN istifaya tepkili

BRTK’da örgütlü Bay-Sen, Müdür Meryem Özkurt’un istifasının ardından yeni bir karar alma aşamasına geldi.

BRTK’nın karışmasına neden olan istifa kararının ardından Bay- Sen, BRTK yönetiminde temsilcisi olarak yer alan yönetim kurulu üyesi Osman Kurt’un istifasını tartışmaya açtı.

Yarın toplanacak Bay- Sen yönetim kurulu, BRTK’deki son gelişmelerle ilgili karar alacak.