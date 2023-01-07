Bay Kuzey Kıbrıs Tayland’da Yarışacak

Dünya ülkelerini, kardeşlik, barış, dostluk ve kültürlerinin buluşması ilkeleri ile bir araya toplayan dünyanın en prestijli uluslararası bay yarışmaları arasında ilk üç büyük organizasyon içerisinde yer alan, “Mister GLOBAL” Yarışması bu yıl sekizinci dünya finalinde Tayland’da 11 Şubat 2023 tarihinde 40 dolayında ülkenin katılımı ile uluslararası finalde gerçekleşecek. Günkut Ajans’tan yapılan açıklamada, Tayland.’da 8. Mister Global finalinde MISTER NORTH CYPRUS olarak katılmaktan onur ve gurur duyacakları belirtildi.

Günkut Ajans yapılan açıklamada “Yarışmaya katılımımızın açıklandığı ilk günden günümüze dünyanın dört bir yanında Asya’dan Latin Amerika’ya prestijli güzellik yarışmaları değerlendiren portallarda, resmi yarışma sitelerinde ve influenceler tarafından “NORTH CYPRUS” adı ile favoriler arasında gösterilip yer almak bizler, Kuzey Kıbrıs’ın tanınma ve tanıtma seferberliğinde çağın getirdiği iletişimin en güçlü kaynağı sosyal medyada milyonlara ulaşarak, yer almak onur ve gurur verici olmaktadır.

Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Mehmet Vahip Ağazade büyük Dünya Yarışmasında Mister GLOBAL North Cyprus olarak yer alacak...22 yaşında Hukuk öğrencis,i profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Mehmet Vahip Ağazade Tescilli bir Mr.North Cyprus olarak finalde yer almak üzere Şubat ayında Tayland’da gerçekleşecek organizasyona katılmak için gün saymakta. “ ifadeleri kullanıldı.

Bay Kuzey Kıbrıs Mehmet Vahip Ağazade -Mister Global North Cyprus olarak ; '' Her şey KKTC için... En iyi bir şekilde dünya bayları arasında BAY KUZEY KIBRIS olarak temsiliyetimi yerine getireceğim. “İlham veren (Inspiring Gentlemen)” baylar misyonuyla 8 yıldır gerçekleşen ve dünyanın en büyük 3 organizasyonu arasında yer alan böylesi prestijli bir organizasyonda – Kuzey Kıbrıs insanını tanınma ve tanıtma seferberliğimizde en iyi şekilde birkez daha anlatacağım....Alkışlarınız 11 Şubat gecesi Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır..'' dedi

TESCİLLİ DÜNYA YARIŞMALARINDA “KALİTE MARKA EFSANE” DURUŞU İLE GÜNKUT AJANS

40 yılda 90 dünya yarışması olarak Dünyada gerçekleşen ve kalitesi, duruşu tescilli yarışmalarda North Cyprus olarak 1987 yılında ASYA PASİFİK GÜZELLİK YARIŞMASI ile başlayan Güzellikleri Yaşa ve Yaşat yolculuğumuz , devam edecektir diyen Bülent Günkut '' Yaşasın Kuzey Kıbrıs , NORTH CYPRUS FOREVER '' diyoruz diye 8. Mister Global dünya yarışmasındaki KKTC Bay'ı Mehmet Vahip Ağazade’ye başarılar diledi.

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07/01/2023 11:13