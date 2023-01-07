Bay Kuzey Kıbrıs Tayland’da Yarışacak

Bay Kuzey Kıbrıs 2021  Mehmet Vahip Ağazade büyük Dünya Yarışmasında Mister GLOBAL North Cyprus   olarak  yer alacak...

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07/01/2023

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Bay Kuzey Kıbrıs Tayland’da Yarışacak

Dünya ülkelerini, kardeşlik, barış, dostluk ve kültürlerinin buluşması ilkeleri ile bir araya toplayan dünyanın en prestijli uluslararası bay yarışmaları arasında ilk üç büyük organizasyon içerisinde yer alan, “Mister GLOBAL” Yarışması bu yıl sekizinci dünya finalinde  Tayland’da 11 Şubat 2023 tarihinde 40 dolayında ülkenin katılımı ile uluslararası finalde gerçekleşecek. Günkut Ajans’tan yapılan açıklamada,  Tayland.’da  8. Mister Global finalinde MISTER NORTH CYPRUS olarak katılmaktan onur ve gurur duyacakları belirtildi.

Günkut Ajans yapılan açıklamada “Yarışmaya katılımımızın açıklandığı ilk günden günümüze dünyanın dört bir yanında Asya’dan Latin Amerika’ya prestijli güzellik yarışmaları değerlendiren portallarda, resmi yarışma sitelerinde ve influenceler tarafından “NORTH CYPRUS” adı ile favoriler arasında gösterilip yer almak bizler, Kuzey Kıbrıs’ın tanınma ve tanıtma seferberliğinde çağın getirdiği iletişimin en güçlü kaynağı sosyal medyada milyonlara ulaşarak, yer almak onur ve gurur verici olmaktadır.

Bay Kuzey Kıbrıs 2021  Mehmet Vahip Ağazade büyük Dünya Yarışmasında Mister GLOBAL North Cyprus   olarak  yer alacak...22 yaşında Hukuk öğrencis,i profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu Mehmet Vahip Ağazade Tescilli   bir  Mr.North  Cyprus   olarak  finalde yer almak üzere Şubat ayında Tayland’da gerçekleşecek organizasyona katılmak için gün saymakta. “ ifadeleri kullanıldı.

Bay Kuzey Kıbrıs Mehmet Vahip Ağazade -Mister Global North Cyprus   olarak  ; '' Her şey  KKTC için... En iyi bir şekilde  dünya bayları arasında BAY KUZEY KIBRIS  olarak  temsiliyetimi  yerine getireceğim. “İlham veren (Inspiring Gentlemen)” baylar misyonuyla 8 yıldır gerçekleşen ve dünyanın en büyük 3 organizasyonu arasında yer alan böylesi prestijli bir organizasyonda – Kuzey Kıbrıs insanını tanınma ve tanıtma seferberliğimizde  en iyi şekilde birkez daha anlatacağım....Alkışlarınız   11 Şubat gecesi Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır..''  dedi

 

TESCİLLİ DÜNYA YARIŞMALARINDA “KALİTE MARKA EFSANE” DURUŞU İLE GÜNKUT AJANS

40 yılda  90 dünya yarışması olarak  Dünyada gerçekleşen  ve kalitesi, duruşu tescilli  yarışmalarda  North Cyprus   olarak   1987  yılında  ASYA PASİFİK GÜZELLİK YARIŞMASI  ile başlayan Güzellikleri  Yaşa ve Yaşat  yolculuğumuz , devam edecektir diyen Bülent Günkut  ''  Yaşasın  Kuzey Kıbrıs  , NORTH  CYPRUS   FOREVER ''  diyoruz  diye  8. Mister Global dünya yarışmasındaki KKTC Bay'ı Mehmet Vahip Ağazade’ye başarılar diledi.

07/01/2023 11:13
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TAGS: Mehmet Vahip Ağazade
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