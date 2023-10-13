''Bay Kuzi'nin Maceraları'' kitap serisinin lansmanı yapıldı

Sürdürülebilir bir Çevre ve Enerji Verimliliği farkındalığı yaratılması öncelikleri ile yola çıkan Bay Kuzi’nin Maceraları kitap serisinden; "Sıfır Atık, Elektrik ve Hava Kirliliği" başlıkları altında hazırlanan ilk iki kitap seti, dün Rüstem Kitabevi'nde düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, EMO ve konusunda uzman öğretmenlerin ortaklaşa hazırladığı projenin tanıtımı için düzenlenen geceye, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu, projeye emek veren ekip ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Açılış konuşmasını Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış'ın yaptığı gecede, projenin çıkış noktasının Oda Yönetim kurulunun, çocukları "Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji ve Çevre" duyarlılığına yönlendirebilecek bir proje üretmek için çalışırken, böyle kıymetli bir ekip ile karşılaştıkları için tüm Yönetim Kurulu adına çok mutlu olduklarını, hiç bir destekten kaçınmadıklarını belirtti.

Kutalmış, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibine de kitabı Talim Terbiye Kurulu onaylı olarak eğitim müfredatına alarak, projenin başarılı yürümesini sağladığı ve iş birliği için teşekkür etti.

Projenin koordinatörleri Mustafa Özmert ve Özge Yorulmaz ise sürdürülebilir çevre yaratabilmek için eğitimin önemli bir süreç olduğunu ve eğitimcilerin rehberliğinde değişimin mümkün olabileceğine vurgu yaptı. Koordinatörler, özellikle okul türü öğrenmeleri destekleyecek ve eğitimi okulun dışına taşıyacak nitelikli eğitim materyallerinin geliştirilmesi misyonu ile çok istekli olarak çalışan proje ekibinin, bu projede yazılan öykü kitapları; eleştirel düşünme soruları, öğrenci merkezli etkinlikler ve teknoloji destekli okuma alıştırmalarıyla desteklendiğini belirtti.

Geleceğe, bir başka deyişle çocuklara yenilenebilir enerji kaynakları, temiz denizler, temiz hava ve yemyeşil bir Kıbrıs bırakma hedefi ve bu değişimin ise ancak temelden gerçekleşeceğine inançla oluşturulan projenin temel vizyonunun, çocukların önderliğinde çevre dostu yurttaşlık bilincini oluşturmak olduğuna vurgu yapıldı.

Konuşmalarına, projeye ait kitap, etkinlik ve materyallerinin bulunabileceği websitesini tanıtarak devam eden Özge Yorulmaz; projede çoğu gönüllü olarak çalışan ekibi tanıttı.

Ekipteki isimler şöyle:

“Nursal Vahip – Yazar, Yasemin Taneri – Yazar, Yağmur Bayhanlı – İllustrasyon, Remzi Güneralp- Grafik Tasarım, Ahmet Güneyli – Düzelti ve Kitap Danışmanı, Erdal Şanlıdağ – Web Tasarım ve Teknoloji Uzmanı, Yıldız Ceylangüden – Materyal Hazırlama, Mustafa Yanaroğlu – Sürdürülebilirlik ve Yeşil Teknolojiler Uzmanı, Mustafa Özmert -Özge Yorulmaz– Proje Koordinatörü.”

Söz konusu kitaplara, proje için tasarlanan, https://www.enerjikegitim.org adresli web sitesinden ulaşılabileceği, kitapların her bölgede yaygın şekilde eğitimci ile buluşabilmesinin sağlanması için her ilçedeki okullarda, bölge tanıtım toplantıları düzenleneceği kaydedildi.