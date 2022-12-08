Bay-Sen basında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aleyhinde bugün bir gazetede çıkan haber hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Bay-Sen arasında 8 Kasım 2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandığını ve sendikanın uğraş ve çabaları sonucunda part-time statüde olup, aylık çalışma saati kadar çalışan 27 personelin ilk kez toplu iş sözleşmesine dahil edildiğini dile getiren Kanat, “Toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve yürürlüktedir” dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 yılı bütçesinde 27 personele yapılacak mali ödenek için kaynak bulunmadığından BRTK’nın kasım-aralık ayları ödemelerini kendi gelirlerinden karşılayacağını anlatan Kanat şöyle devam etti:

“BRTK’nın 2023 yılı bütçesine ilgili ödenekler eklenmiştir. Dolayısı ile 2022 yılı bütçesi ile ilgili yaşanan kaynak sıkıntısı BRTK tarafından giderilmiş ve bu konuda Yönetim Kurulu kararı alınmış olup en kısa zamanda gerekli işlemlerin tamamlanmasını beklemekteyiz. Bu konuda Sendikamız tüm girişim ve çabalarını sürdürmektedir”

Bu habere tepkiniz:



08/12/2022 14:37