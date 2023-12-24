BAY-SEN: BRT Kıbrıs Türk toplumunun sesi oldu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), 25 Aralık 1963’te, “bayrak, bayrak, bayrak” anonsuyla kurulan BRT’nin Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduğunu kaydetti.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, BRT’nin kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “ bir avuç kahraman tarafından” kurulan BRTK’nin bugün. 3 televizyon kanalı, 6 radyo ile yayın hayatına devam ettiğini kaydetti.

Kanat, kurumu bugünlere getiren, özveriyle çalışan personelin daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

“Yasa işlevsiz”

Kanat, 1993 yılından bugüne değiştirilmeyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasasının işlevsiz kaldığını, Kurumda yasa kapsamı içerisinde çalışan kadrolu personel sayısının 46’ya indiğini ifade etti.

Kanat, Kurum çalışanlarının haklarını toplu iş sözleşmesi ile aldığına dikkat çekerek, “Kurumumuzdaki sıkıntıların bu dönemde imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ile aşılmasını talep eder, kurumu daha nice 60 yıllara taşıyabilmek için aynı hırs ve çalışma ile devam edeceğimizi bildiririz. 60. yılımızı en içten sevgi ile kutluyorum.” ifadelerini kullandı.