BAY-SEN: BRT Kıbrıs Türk toplumunun sesi oldu

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24/12/2023

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BAY-SEN: BRT Kıbrıs Türk toplumunun sesi oldu


 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), 25 Aralık 1963’te, “bayrak, bayrak, bayrak” anonsuyla kurulan BRT’nin Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduğunu kaydetti.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, BRT’nin kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “ bir avuç kahraman tarafından” kurulan  BRTK’nin  bugün. 3 televizyon kanalı, 6 radyo ile yayın hayatına devam ettiğini kaydetti.

Kanat, kurumu bugünlere getiren, özveriyle çalışan personelin daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

“Yasa işlevsiz”

Kanat, 1993 yılından bugüne değiştirilmeyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasasının işlevsiz kaldığını, Kurumda  yasa kapsamı içerisinde çalışan kadrolu personel sayısının  46’ya indiğini  ifade etti.

Kanat,  Kurum çalışanlarının haklarını  toplu iş sözleşmesi ile aldığına dikkat çekerek,  “Kurumumuzdaki sıkıntıların bu dönemde imzalayacağımız toplu iş sözleşmesi ile aşılmasını talep eder, kurumu daha nice 60 yıllara taşıyabilmek için aynı hırs ve çalışma ile devam edeceğimizi bildiririz. 60. yılımızı en içten sevgi ile kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

 

24/12/2023 11:01
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TAGS: BAY-SEN: BRT Kıbrıs Türk toplumunun sesi oldu
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