BAY-SEN: ‘BRTK demotratik toplum düzeninin gelişmesine önemli katkılar koyuyor’

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’nin demokratik toplum düzeninin ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar koyduğunu belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK’nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Bayrak Radyosu’nun, 1963’te bir garajda elektrik enerjisi birkaç araba aküsünden sağlanarak, iki mücahit tarafından kurulduğunu anımsattı.

Bahse konu yıllarda Kıbrıs Türkü’nün dünyaya sesini duyurmasına vesile olan, yoktan varı yaratan mücahitlere şükranlarını sunan Kanat, “Bu değerleri yaşatmamız bilinciyle, BRTK’nın son teknoloji ile donanımlı ve günden güne gelişerek yayıncılığa devam etmesi gerekir” dedi.

BRTK’nın 3 televizyon ve 6 radyo kanalıyla haber, belgesel, spor, müzik, ekonomi, kültür ve sanat programları yayınladığını kaydeden Kanat, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hem radyoda hem de televizyonda demokratik toplum düzeninin ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar yapmaya devam etmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı

25/12/2019 16:17