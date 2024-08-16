BAY-SEN, BRTK'deki sorunlarla ilgili gerekli adımları atma çağrısında bulundu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, hükümet yetkililerini kurumda yaşanan sorunlarla ilgili gerekli adımı atmaya çağırarak, eylem uyarısında bulundu.

Kanat yazılı açıklama yaparak, münhalsız işe alımlardan kaynaklanan mağduriyetin arttığını, ek mesailerini ödeme konusunda sorun yaşandığını, yönetim kurulu üyelerinin atanmadığını savundu.

BRTK Yasası’nın çağın gerisinde kaldığını belirten Kanat, yasanın güncellenmemesinden dolayı kadrolu personel sayısının 40 kişinin altına düştüğünü, kurum içinde hiyerarşik düzen kalmadığını iddia etti.

Kanat, “2024-2025 Toplu İş Sözleşmesi, BRTK ile uzlaşmaya varılmasına rağmen Maliye Bakanlığı bürokratları müzakere süreci için yaptığımız görüşme çağrılarına duyarsız kalıyor ve kurum yönetimi ile uzlaşıya varılan maddeleri müzakere etmeyeceğini söylüyor. Neden hala sendikamızla görüşülmüyor?” ifadelerini kullandı.

Devlet daireleri ve bakanlıklara bağlı kurumların ek mesaileri düzenli ödenirken Başbakanlığa bağlı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının ek mesailerinin ödenmesi konusunda sorunlar yaşandığını belirten Kanat, “Bunun sebebi ise BRT Maliyesinin bütçe görüşmeleri gerçekleştiği sırada istemiş olduğu ek mesai kaleminin sürekli Maliye Bakanlığı tarafından kırpılması ve talep edilen miktarın düşürülmesidir.” dedi.

BRTK çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesinde belirtildiği gibi sadece dini ve milli bayramlarda ek mesai yaptığını belirten Kanat, şunları kaydetti:

“KKTC Maliye Bakanlığındaki yetkililerle görüşmede kurumun gelirlerini artırması gerektiğini ve o zaman yardımcı olabileceklerini belirttiler. Tek gelirinin reklam geliri olduğu ve bu gelirin de ek mesai harcamalarını karşılayamayacağı yönündedir. KKTC'ye ithal edilen tüm elektronik cihazlardan Bandrol Vergisi alan KKTC devleti bu bandrol vergisini BRT Kurumuna aktarmalı daha çağdaş yapıya sahip olmasını sağlamalı ve devlet katkısına ihtiyaç duyulmadan sürdürülebilir yapıya kavuşturulmalıdır”

Kanat, hükümeti temsil eden BRTK Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin Ocak ayında dolmasına rağmen yeni YK üyelerinin neden atanmadığını sordu.

Kanat, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet tarafından yıllardır münhal açmadan kuruma yığdırılan personele 2019 - 2022 yılları arasında 27 personel daha eklenmiştir. İlgili 27 personelin 2022-2023 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde Başbakan, ‘Tüm çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi’ne tabidir’ açıklamasında bulunmasına rağmen KKTC Maliye’si Başbakan’ın imzasını yok sayarak ilgili 27 personelin yasalara aykırı olduğu iddia etmekte ve gerekli katkıyı vermekten kaçınmaktadır. Neden?”

“İstikrarlı bir siyaset söylemlerini dile getiren hükümet yetkilileri kurumla ilgili istikrarın da sağlanması için gerekli adımı atmaya çağırıyoruz” diyen Kanat, sendikanın sorduğu sorulara cevap verilmediği taktirde sessiz kalmayacağını ve ilerleyen süreçte tüm yasal haklar için gereği yapılarak her türlü eylemle mücadeleye devam edeceği uyarısında bulundu.