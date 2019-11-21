Bay-Sen: Kurumun yeni bir BRTK Yasası’na ihtiyacı var

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 26 yılla aşkın süredir görevlerinde uzmanlaşmış, Sözleşmeli ve Akitli Kaşiyeli personeli disipline etme bahanesi ile ihbar çağrısı yapmanın onur kırıcı olduğunu savundu.

Kanat, disiplin kurallarının çok açık olup Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtildiğini, bu nedenle de yapılmak istenenin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Kanat yaptığı yazılı açıklamada, kurumun günün koşullarına göre yeniden yapılandırılması amacına yönelik yeni bir BRTK Yasasına ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Yıllardır yasasında değişiklik beklenen BRTK’yla ilgili olarak, hükümete gelen tüm siyasi partiler verdikleri sözleri tutmamış ve BRTK Yasası bir türlü güncellenmemiştir.

Bu nedenle liyakat bozulmuştur. Sendikamız 2018-2019 yıllarını kapsayan TİS’de yeniden yapılandırma sürecinde, mevcut yasa ile yöneticilik hizmetleri kadroları ve terfilerin açılmasına yönelik girişim yaparak geçmiş hükümet döneminde yöneticilik hizmetleri kadroları açılmıştır.”

UBP-HP hükümeti ile terfilerin devam ettiğini belirten Kanat, yıllardır kadrolanmayan personelin de kadroya geçebilmesi için BRTK Yönetim Kurulu ile istişare ederek 14 Mayıs 2012 tarihinde Meclisin 60. Birleşiminde Genel Kurul’dan geçmesi beklenirken komiteye geri çekilen yasa üzerinde tekrardan çalışma başlatıldığını anımsattı.

Bu yasa taslağının biran önce Başbakanlığa gönderilip, Bakanlar Kurulu’ndan geçerek meclis alt komitesine gönderilmesi ve ivediliği alınması gerektiğini söyleyen Kanat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Durum böyle iken 2014 yılında, Kurum yönetimi ile Sözleşmeli ve Akitli personel arasında imzalanan ikili akdin TİS kapsamına alındığı ve akdin sonlandırılmadığı sürece her yılın sonunda yenilenmesi sağlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece Akitlerin yenilenmesi hukuka aykırıdır.

Böylece Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na yıllarını veren ancak kadrosunu ve çağdaş haklarını alamayan iki dudak arasında bırakılmak istenilen çalışanın, yüreğine bir nebze su serpilmiştir.

26 yılla aşkın süredir görevlerinde uzmanlaşmış Sözleşmeli ve Akitli Kaşiyeli personeli disipline etme bahanesi ile ihbar çağrısı yapmak onur kırıcıdır. Disiplin kuralları çok açık olup TİS’de belirtilmektedir Bu nedenle yapılmak istenen kabul edilebilir bir durum değildir.”

Kanat, ihbarların dağıtılmaya başlandığı andan itibaren tüm yasal haklarını kullanacaklarını, 26 yıldır haksızlığa uğratılan BRTK çalışanının sabrının bittiğini ifade ederek, çalışanların her şekilde tüm haklarını alacağını belirtti.

21/11/2019 19:47