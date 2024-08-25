Bay-Sen Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRT çalışanlarından Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat mesajında, BRT’ye uzun yıllar emek veren Mehmet Dursun’u değerli ve çok sevilen bir kişi olduğu kaydedilerek, hep güzel anılarla anımsanacağı belirtti.

Dursun’un aralık ayında öğrendiği hastalığıyla verdiği mücadeleyi bugün kaybettiği ifade edilen mesajda, “Gidişi bizleri derinden üzmüştür. Merhum Mehmet Dursun arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı dilerim. Onu hiç unutmayacağız. Başımız sağ olsun.” denildi.