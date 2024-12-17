Bay-Sen toplu iş sözleşmesinin imzalanması için hükümete 26 Aralık’a kadar süre verdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), 2024-2025 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesinin imzalanması için hükümete 26 Aralık’a kadar süre verdi.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, konuyla ilgili açıklamasında toplu iş sözleşmesi 26 Aralık’a kadar imzalanmazsa 27 Aralık’ta şok eylemler dahil tüm yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

-“BRTK personeli huzursuz”

Bay-Sen lokalinde bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanat, BRTK çalışanlarının huzursuz olduğunu söyledi.

Kanat, yıllardır yenilenmeyen BRTK Yasası ile çalışanların hak ve menfaatlerinin geriye götürüldüğünü, 11 ay önce BRTK Yönetim Kurulu ile mutabık kaldıkları 2024-2025 yıllarını kapsayacak iki yıllık toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmadığını kaydetti.

-“31 yıldır bu sözler tutulmuyor”

Siyasileri “BRTK’yı siyasi menfaat yeri olarak görmekle" suçlayan Bay-Sen Başkanı Kanat, eylem tarihi olarak neden 27 Aralık’ı belirlediklerini de anlattı.

Kanat, siyasilerin 1993’ten beri BRTK’nın kuruluş resepsiyonuna katılarak kurumla ilgili çeşitli sözler verdiğini kaydederek, “31 yıldır bu sözler tutulmuyor. 27 Aralık’ta BRTK resepsiyonuna gelecek ve aynı sözleri verecekler. Artık hiçbiri inandırıcı değil. Toplu iş sözleşmesi 26 Aralık’a kadar imzalanmazsa siyasileri protesto için BRTK resepsiyonunda olacağız.” dedi.

Kurumdaki personel sayısıyla ilgili de bilgi veren İbrahim Kanat, yasadaki kadro sayısı 287 olmasına rağmen BRTK’da kadrolu personel sayısının 42’ye düştüğünü belirtti.

Bay-Sen Başkanı Kanat, BRTK’da 360 kişinin akitli kaşiyeli, 29 kişinin de iş sözleşmeli şeklinde çalıştığını aktararak, “Personelin özlük hakları her yıl imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile korunuyor. Bu sözleşmenin bir an önce imzalanması elzemdir” dedi.

Toplu iş sözleşmesine dahil olmasına rağmen sorun yaşayan 27 personelle ilgili de açıklamada bulunan Kanat, bu yıl BRTK bütçesi görüşülürken bu personelin toplu iş sözleşme haklarının bütçeye dahil edildiğini anımsattı