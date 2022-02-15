Bay-Sen'den Kut Adalı'nın vefatı dolayısıyla mesaj

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), kurum çalışanı Kut Adalı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bay-Sen’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuzda herkes tarafından sevilen ve insan sevgisi ile gönüller alan, içinde özveri ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sevgisi olan mesai arkadaşımız Kut Adalı 15.02.2022 tarihinde maalesef hayata gözlerini yummuştur.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ailesi olarak derin üzüntü içerisindeyiz. Yakınlarına Allah’tan sabır diliyoruz.

Tümümüzün başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun arkadaşımız. Seni asla unutmayacağız...”

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15/02/2022 12:55