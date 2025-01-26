Bayar: 27-28 Ocak direnişinin en önemli sonucu Türkiye'nin TMT'nin kuruluşuna onay vermesidir

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, 27-28 Ocak 1958 eylemlerinin İngiliz Sömürge Yönetimine karşı direnişi olduğunu söyledi ve direnişin en önemli sonucunun Türkiye Hükümetinin, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşuna onay vermesi olduğunu kaydetti.

Bayar, 27-28 Ocak 1958 olaylarının yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda “27-28 Ocak 1958 tarihleri Kıbrıs Türk Halkının İngiliz Sömürge İdaresi’ne ve Dünyaya karşı şahlanışı ve direniş günleridir" dedi.

Bayar, İngiliz askerlerinin 27 Ocak 1958’de lise öğrencilerinin düzenlediği Taksim Mitingini, durdurmak ve dağıtmak istediğini ve bunun için şiddet kullandığını, halk üzerine ateş açtığını, cop ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, kalabalığın üzerine zırhlı araç sürdüğünü ve iki masum yurttaşı şehit ettiğini anlattı.

Olayların ertesi gün diğer bölgelere da yayılarak devam ettiğini belirten Bayar, İngiliz Sömürge İdaresine karşı direnişe dönüşen olaylarda, iki günde Lefkoşa’da 5 ve Gazimağusa’da 2 şehit verildiğini anımsattı.

Celal Bayar direnişle ilgili şu ifadeleri kullandı “O güne kadar, (İngiliz Sömürge İdaresi) Rumların ve EOKA’nın kanlı eylemlerine bu denli bir şiddet kullanılmamıştı. Türkler söz konusu olunca İngiliz aslan kesilmiş ancak Türkleri durduramamıştır. 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türklerinin ENOSİS ve Sömürge İdaresine karşı şahlandığı tarihi günün yıldönümüdür.”

Ortaya konan direnişin en önemli sonucunun Türkiye Hükümetinin, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşuna onay vermesi olduğuna işaret eden Bayar, şu ifadeleri kullandı “Diğer önemli bir sonuç da 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında elde ettiğimiz kazanımlardır. Ancak ENOSİS hayallerinden vazgeçmeyen Rum tarafı 1963 Kanlı Noel saldırıları ile bu haklarımızı silah ve katliamlarla yok etmek istediler. TMT ve Kahraman Türk halkı buna izin vermedi. 27 – 28 Ocak Direnişimizin 67. yıl dönümünde, o günlerde yaşamlarını yitiren Şehitlerimizi ve tüm Şehitlerimizi, saygı ve şükranla anar Allah’ tan rahmet dileriz”