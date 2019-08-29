Bayar: Türk ulusunun büyük bir direnişi ve kurtuluşu

TMT Mücahitler Derneği, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk ulusunun büyük bir direnişi ve kurtuluşu olduğuna işaret ederek, bugün özgürlük ve barış içinde yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 30 Ağustos Zafer bayramının 97’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “bu günü, Türk Ulusu’nun kopmaz parçası, Yavru Vatan Kıbrıs olarak sevinç, gurur ve güvenle kutluyoruz” dedi.

Mesajda, şu tarihi bilgiler de verildi:

“26 Ağustos 1922 günü sabahın erken saatlerinde başlatılan Büyük Taarruz ile 4 gün içinde düşmanın esas kuvvetleri önce Afyon’da, 30 Ağustos 1922 günü de Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebeleri sonucunda yok edilmiş ve büyük zafer kazanılmıştır. Bozguna uğrayan Yunan Ordusunun İzmir’e doğru kaçmaya başlaması üzerine Mustafa Kemal Paşa şu tarihi emrini verdi. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” Bunun sonucunda 9 Eylül1922’de İzmir’in kurtuluşu ile Kurtuluş Savaşı 3 yıl 4 aylık süre sonunda tamamlanmış oldu.

30 Ağustos Zaferi; 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bir kez daha Anadolu’nun Türk Vatanı olduğu tescillenmiş oldu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan Kurtuluş Savaşı En zor şartlarda yokluklar içinde mucizevi kahramanlıkla kazanılmış büyük bir zaferdir. Türk Ulusu’nun büyük bir direnişi ve kurtuluşudur. Yunan yayılmacılığının sonu ve emperyalizmin kaybetmesidir.”

Bayar, aynı Yunan ve Emperyalizmin bugün Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta ve Ortadoğu’da yeniden oldu bittiler yaratmaya çalıştığı ancak bugün çok güçlü, çağdaş imkan ve olanaklara sahip TSK’nın iç ve dış kaynaklı her türlü tehlikeyi bertaraf edecek güç, yetenek ve kararlılığa sahip olduğunu ifade ederek, “Bugün mutluyuz çünkü Yavru Vatan Kıbrıs’ta TSK’nin gölgesi ve koruması altında egemen Devletimizde özgürlük ve barış içinde yaşayabiliyoruz” dedi.

Celal Bayar sözlerini şöyle tamamladı:

“Kopmaz bir parçası olarak onur duyduğumuz Yüce Türk Ulusu’nun Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, K.T.B.K. Komutanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve Türk Silahlı Kuvvetler gününü gönülden kutlar. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşları olmak üzere ve Vatan uğrunda canlarını feda eden Şehitlerimizi rahmet, Gazilerimizi saygı ve şükranla anarız.”