Bayat yumurta suya atınca anlaşılıyor! Sadece 10 saniye yeterli

Bayat yumurtayı görünüşünden anlamak zor. Fakat su testiyle yumurta taze mi bayat mı anlayabilirsiniz. 10 saniyelik test sizi zehirlenmekten kurtarabilir. İşte bayat yumurta testi…

Yumurtayı neye göre seçersiniz ya da seçtiğiniz yumurtanın tazeliğinden emin misiniz? Bu haberi okuduğunuza göre bayat yumurta testine ihtiyacınız var.

Su testi yaparak yumurta taze mi bayat mı anlayabilirsiniz.

TAZE VE BAYAT YUMURTA TESTİ

1. Geniş bir bardağa su doldurun. İçerisine 1 kaşık tuz atın. Ardından yumurtayı içerisine atın. Taze yumurta kabın dibinde yatay halde durur.

Dik duran yumurta, orta tazeliktedir.

Suyun üzerinde yüzen yumurta bozulmuş demektir.

Taze yumurtanın akı saydam, sarısı dağılmamış ve esnektir. Bayat yumurtanın hava boşluğu büyümüştür, sallandığı zaman ses çıkarır.