Baybars: 20 kişi istihdam edilecek

Rum tarafında bugün tatil olması sınır kapılarında izdihama neden oldu. BRT’ye konuk olan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sınır kapılarındaki yoğunluğu değerlendirdi.

Sınır kapılarına 20 kişilik istihdam sağlanacağını belirten Baybars, kapılarda fiziki yapıda da değişikliğe gitmeyi istediklerini söyledi.

Bakan Baybars, sınır kapılarındaki yoğunluğun, dövizin TL karşısında değer kazanışından kaynaklandığını belirtti.

Özellikle güneyden kuzeye geçişlerin ciddi anlamda arttığını belirten Baybars, bunun da birtakım sıkıntıları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Sınır kapılarında görev yapan sivil hizmet görevlilerinin sayısının yetersiz olduğunu belirten baybars, sınırdaki geçişlerde haftasonu günde 2 binlerden 14 binlere varan bir sayı olduğunu ve geçişlerdeki artış ile kayıt işlemlerinde tıkanıklık yaşandığını anlattı.

Baybars, ülkeye girişlerde muhaceret kontrolü yapılmamasını tavsiye edenler olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun bu konuyu görüştüğünü ancak, bu uygulamanın doğru ve güvenli olmadığı sonucuna varıldığını söyledi.

20 sivil hizmet görevlisi istihdamı için münhal açıldığını kaydeden Baybars, münhalin tamamlanması ile personel istihdamında işlemlerin biraz daha hızlı olmasının sağlanacağını söyledi.

Baybars, sınır kapılarında kabinleri ortaya alarak, yolları genişletme yönünde bir plan üzerinde çalışıldığını da söyledi.