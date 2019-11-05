Baybars 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na Katılmak İçin İstanbul’a Gidiyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.

Bakanlık açıklamasına göre, Baybars, 7 Kasım’da başlayacak konferans yarın İstanbul’a gidecek.

Bakan Baybars, teması “Yeni Dünya Ekonomisi ve Güvenlik Mimarisi” olan konferansın açılışında bir de konuşma yapacak.

05/11/2019 17:36