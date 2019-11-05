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Baybars 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na Katılmak İçin İstanbul’a Gidiyor

 İçişleri Bakanı Ayşegül  Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.

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05/11/2019
HK

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Baybars 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na Katılmak İçin İstanbul’a Gidiyor

 İçişleri Bakanı Ayşegül  Baybars, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onur konuğu olarak 5. İstanbul Güvenlik Konferansı’na katılacak.

Bakanlık açıklamasına göre, Baybars, 7 Kasım’da başlayacak konferans yarın İstanbul’a gidecek.

Bakan Baybars, teması “Yeni Dünya Ekonomisi ve Güvenlik Mimarisi” olan konferansın açılışında  bir de konuşma yapacak.

05/11/2019 17:36
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TAGS: ayşegül baybars, haber, kıbrıs,
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