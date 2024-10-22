Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Şampiyon Meleklerin ailelerinin adalet mücadelesiyle ilgili Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Dördüncü duruşmada bilirkişi raporunun beklenmediğini belirten Baybars, bugün prosedürel işlemler ve tutukluların durumuna ilişkin ara kararların alınacağını söyledi. Rapor geldikten sonra davanın sona yaklaşacağını ifade etti.

Baybars, "624 gün geçti, ancak kararlılığımız ilk günkü gibi. Bu süreçte ailelerimizin yanında olmak, destek vermek ve şampiyon meleklerin yanında olduğumuzu göstermek bizim için en önemli mesele" dedi. Ayrıca, bu davanın siyaset üstü bir buluşma noktası olduğunu vurguladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan iç siyasi meselelerin burada tartışılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Adaletin sağlanana kadar bu mücadelenin takipçisi olacaklarını belirten Baybars, her duruşmada aynı kararlılıkla orada bulunacaklarını ve adaletin tecelli etmesi için süreci sonuna kadar izleyeceklerini söyledi.