Baybars basın mensuplarının kovulduğu iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, dün akşam Maraş’ın geleceği ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının kovulduğuna ilişkin açıklamaları reddetti.

Baybars, toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarına toplantının basına kapalı yapılacağını, dilerlerse toplantı bitiminde açıklama ve fotoğraf alabileceklerini ifade ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maraş’ın geleceği ile ilgili yapılan toplantıyla ilgili bilgi verdi.

Baybars, Maraş-Der’in davetlisi olarak Maraşlılarla Maraş’ın geleceği ve imar planlarını konuştuklarını ve toplantıda, herkesin saygı çerçevesinde fikirlerini söylediği, sorunların masaya yatırıldığı olumlu eleştirilerin yapıldığı çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Tüm fikileri alarak Maraş bölgesinin gelişimi için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Baybars ‘Maraş-Der’in davetine ve yapılan katkılara çok teşekkür ediyorum’ dedi.

İçişleri Bakanı Baybars toplantıyı izlemek isteyen basın mensuplarını kovduğuna ilişkin yapılan haberin ise doğru olmadığını belirtti.

Baybars, toplantıyı düzenleyen Maraş-Der’in ve bakanlığın basına herhangi bir davet yapmadığını, toplantının basına kapalı yapılacağını söylediklerini ve dilerlerse toplantı bitiminde açıklama ve fotoğraf alabileceklerini ifade ettiklerni söyledi.

Ülkede basın emekçisi olabilmenin ne denli zorluklar içerdiğini bilen biri olarak, basın ve haber alma özgürlüğüne her daim saygı duyduğunu ve sahip çıkacağını ifade eden Baybars özgür basına her daim herkesin ihtiyacı olduğunu fakat son yaşananların basın özgürlüğü ile ilgisi olmadığını tek yapılanın, basına kapalı olan toplantının, basına kapalı olduğunu oraya gelen iki basın mensubuna bildirmek olduğunu belirtti… Kanyak:BRT