Baybars: Belediyeler Yasası Ekim ayı içerisinde meclise sunulacak

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yerinden yaptığı konuşmada, Belediyeler Yasası’ndaki değişiklikle ilgili iddiaların yanlış olduğunu belirtti.

Baybars, çalışmaları devam eden Belediyeler Yasası’na kendisinin de göz atmak istemesinden dolayı yasanın Ekim ayı içerisinde Meclis’e sunulacağını kaydetti.

Şahali

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de söz alarak, vekalet ettiği Sağlık Bakanlığı’na yapılan eleştirileri yanıtladı.

Şahali, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde iyileştirme yapıldığını, Adli Tıp Servisi oluşturulduğunu ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de çok verimli çalıştığını kaydetti.