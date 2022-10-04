Cumhuriyet Meclisi, yeni yasa döneminin ilk denetim toplantısını yaparak bugünkü çalışmasını tamamladı.

7 saate yakın süren toplantıda, özellikle muhalefet milletvekilleri Kıb-Tek, ekonomi, yerleşke, siyasi gelişmelerle ilgili konularda söz aldı, Bakanlar da eleştirileri kürsüden yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 10 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.

Halkın Partisi (HP) Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümeti eleştirdiği Meclis konuşmasında, “Toplum nabzını tutmayan, yasaları bilmeyen, hukuku hiçe sayan, halkın cebine el uzatan, kamu kaynaklarına pervasızca harcayan bir iktidar var….” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan ancak Anayasa'ya aykırı bulunan yasaları sıralayan Baybars, “Bu iş bu şekilde olmaz…Yasalar, topu mahkemelere atarak yapılamaz” dedi.

Belediyeler reformuna da değinen Ayşegül Baybars, “Belediye seçimine 2,5 ay kaldı. Hala reform görebilmiş değiliz…”şeklinde konuştu.

Baybars, devlete 80 kişilik istihdam yapıldığını, hükümete mensup milletvekillerine işçi istihdamı için kontenjan ayrıldığını bir sohbette öğrendiğini söyleyerek, kamu kaynaklarının bu şekilde harcandığını savundu.

Akaryakıt ihalesine de değinen Baybars, toplumun gözünün içine baka baka soygun yapıldığını iddia etti.

Baybars, Güngör çöplüğüyle ilgili ihalenin Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini belirterek, “Ya ihaleye doğru çıkılmadı, ya da işler doğru yapılmadı. Rekabet Kurulu’nun iptaline rağmen sözleşme nasıl devam ediyor? Merkezi İhale Komisyonu ve Çevre Bakanlığı ne yapıyor” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığının temizlik ihalesinde de benzer bir süreç yaşandığını ifade eden Baybars, “Okul tuvaleti hijyen olmadığı için bir veli çocuğunu teneffüste eve götürmek zorunda kalıyor. Bir hasta özel bir hastanenin yoğun bakımında rehin kalıyor. Devlet bu durumda. Basit insani ihtiyaçları karşılamaktan dahi uzağız” dedi.

Baybars, Rekabet Kurulu’na neden gerekli üyenin atanmadığını ve Muhaceret Affı’nı da sordu.

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04/10/2022 18:25