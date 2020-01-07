Baybars: Bu kaos ülke gündeminden kaldırılmalı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Şehir Planlama Dairesi müdürünün yaptığı açıklamada bir hata olduğunu; planın, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz yürürlüğe girmediğini, sadece onaylandığını söyledi.

Bir belirsizlik planı yaratılmasının kabul göremeyeceğini vurgulayan Baybars, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişme için ters bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

İlk Birleşik Kuruldan sonra, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla hem Bakanlar Kurulu’na, hem de 3 belediye başkanına bilgi verdiklerini ve yapılan itirazlardan sonra planı nihai haline getirdikleri belirtti.

İmar planının Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi konusunun Başbakan’ın takdirine kaldığını ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını düşündüğünü kaydetti.

Baybars, bu kaosun ülke gündeminden kaldırılması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

07/01/2020 17:13