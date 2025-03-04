Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yol Güvenliği, Yapı Güvenliği, Çevre Güvenliği Sorunları ve Bunlardan Bizi Korumayan Hükümet” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Ülkede son yıllarda giderek artan sorunların artık toplumun her kesimine sirayet ettiğini söyleyen Baybars, “Bu ülkede trafik diye bir sorun yoktu. Trafikte yaratılan kaos yoktu. Bu ülkede trafikte yaratılan, yol güvenliği ile ilgili yaratılan zafiyetin dışında trafikte birbirini döven, birbirine toleranssız davranan insanlar da yoktu.” dedi.

Baybars, bu ülkede cinayet, tecavüz, istismar gibi olayların bu kadar fazla işlenmediğine işaret ederek, “Bu ülkede güvenli bir şekilde yaşıyorduk. Kapılarımızı ve arabamızı kilitlemiyorduk. Bu Ada'da her türlü ambargoya, her türlü tanınmamışlığa rağmen mutluyduk ve huzur içinde yaşıyorduk. İnsanımız kendi ülkesine yabancılaşmış değildi.” şeklinde konuştu.

Kendi ülkesine yabancı bir toplum yaratıldığını savunan Baybars, “İnsanların bu ülkede yaşarken yollarda ölmesine ve iş güvencesiz çalışmasına sebebiyet verdiniz.” dedi. Karpaz’da eşeklerin öldürülmesinin bir “vahşet” olduğunu belirten Baybars, eleştirilerde bulundu. Baybars, Karpaz eşeklerinin korunması konusuna değinerek ayrılan kaynağın yeterli olmadığını ifade etti. Ayşegül Baybars, “Bu ülkede insanların, hayvanların huzurunun kalmamasının sebebi, sizin yönetim politikalarınızın birbiriyle eşgüdüm içerisinde olmamasıdır.” ifadesini kullandı.

Yol güvenliği ve trafikle ilgili sorunları gündeme getirdikleri konulardan bir tanesi olduğunu kaydeden Baybars, deprem ve yangınlarla ilgili riskler konusuna da değindi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Baybars, insanların kendi ülkesine yabancılaştığını savundu.

- Çavuş: “Beş yıl içerisinde yapmış olduğumuz yollar ortadadır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeniden söz alarak eleştirilere yanıt verdi. “Baybars’ın ifade ettiği hassasiyetler, aynı zamanda hükümetin de hassasiyetleridir.” diyen Çavuş, eksikleri gidermek için çalışma yaptıklarını kaydetti. Yol güvenliğiyle ilgili çalışmalara değinen Çavuş, “Beş yıl içerisinde yapmış olduğumuz yollar ortadadır.” dedi.

Karpaz’da yaşanan olayı kınadığını ifade eden Çavuş, eşeklerin güvenliğiyle ilgili birçok çalışma yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi.

- Şahiner: “Yollar çift şerit, yolsuzluklar maşallah dört şerit...”

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de “Göstergeler Nüfusumuzun Kaç Olduğunu Söylüyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

“Yollar çift şerit, yolsuzluklar maşallah dört şerit...” diyen Şahiner, ülkede işlerin yerinde gitmediğini dile getirdi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Şahiner, nüfusun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Kalkınma planıyla ilgili de eleştirilerde bulunan Şahiner, “Bir sürü başlıktan, bir sürü veriden nüfusun kaç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani yeni bir ülke keşfetmiş olsanız, nüfus sayımı yapmadan bazı tüketim özelliği rakamlarına göre nüfusu tahmin etme şansınız vardır.” diye konuştu.

Şahiner, hatalı hazırlanan katı atık çöplük ihalesini ‘devlete çok ciddi mali mükellefiyet getirecek diye’ ısrarlı itirazları neticesinde iptal ettirebildiklerini söyledi. “Biz bu ülkede bugün çıkan çöpe göre nüfuzumuzu hesaplayacak olursak, nüfus 1.2 milyondur…” diyen Şahiner, benzer şekilde düşünülürse, su tüketim miktarının da nüfus konusunda fikir verebileceğini dile getirdi.

Salahi Şahiner, “Gerçek nüfusu kabul etmeden hiçbir şekilde trafikte düzenleme yapamazsınız veya yapacağınız düzenlemeler amacına hizmet etmeyecek. Doğru olmayan nüfus verileriyle birlikte yeni yapılacak bir hastanenin yatak sayısının kaç olması gerektiğini bilmeyeceksiniz ve ne kadar suya ihtiyaç olduğunuzu hesaplayamayacaksınız.” ifadesini kullandı.

Şahiner, bütün göstergelerin, bu ülkedeki gerçek nüfusun sizin baz aldığınız projeksiyon nüfusun kat ve kat üzerinde olduğunu gösterdiğini belirterek, ilgili adımların atılması gerektiğini söyledi.