Baybars: Cezaevi Mayıs ayında tamamlanacak

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Yeni cezaevi ne durumda sorusu üzerine açıklama yapan Baybars: Cezaevi mayıs ayına kadar düzeltildi. X raylar takılıyor. Akıllı cihazların montesine geçildi. Gardiyanlar eğitim alıyorlar. Çocuk bölümü eğitimleri devam ediyor. Mefruşatla ilgili geçtiğimiz ay Ankara’da anlaşma yapmıştık. İmalatlar başladı. Bunların inşaatın da Mayıs ayına kadar bitmesini bekliyoruz. Bunu temkinli söylüyoruz çünkü TC kaynaklı bir projeydi. Firma 2’nci hak edişte bile parasını alamadı. İnşaat ciddi bir şekilde devam ediyor.

Eski bina ne olacak sorusu üzene konuşan Baybars:

Eski binanın ıslah okuluna çevrilmesi gibi bir düşünce var. Ancak yakın zamanda olacak bir proje değil. Binanın değerlendirilmesi gerekiyor.

03/02/2020 16:56