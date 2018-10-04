Baybars: Cezaevi’ndeki sorun Pazartesi görüşülecek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Merkezi Cezaevi’nde, gardiyanlar ile çalışanlara barem içi artış verilmediği gerekçesiyle grev yaptı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars grev devam ederken, Sendika yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden uzlaşı çıkması üzerine Hak-Sen grevi sonlandırdı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı ve sendika yetkililerinin de katılımıyla Maliye Bakanlığı’nda toplantı yapacaklarını belirterek,toplantının taleplerin daha doğru anlaşılabilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Merkezi Cezaevi’nde grev yaptı. Greve, diğer sendikalara üye gardiyanlar da destek verdi.

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, gardiyanlar ve cezaevi çalışanlarına barem içi artış verilmediğini belirterek, Cezaevi’nin kapıları ardından hem mahkumların hem de gardiyanların dram yaşadığını savundu.

Bu arada, tutukluları mahkemeye çıkarmak için Cezaevine giden polislere tutukluların verilmemesi nedeniyle polislerle gardiyanlar arasında tartışma yaşandı.

İçişleri Bakanlığı’nın sendikanın görüşme talebine olumlu yanıt vermesi üzerine polisin tutukluları almasına izin verildi.

Grev devam ederken, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Hak-Sen yetkilileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından bakanlık binası önünde açıklama yapan Sendika Başkanı İzzet Türkmen, Bakan Baybars ile gardiyanlar ile çalışanların barem hakları ve yasa değişikliği konularını görüşerek, uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Türkmen, “Başbakanlık nezdinde,Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sendikamızın katılacağı bir toplantı ile yasal sürecin en hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi adına diyalog masasının tesis edilmesi ve bu diyalog masasının sonunda da merkezi cezaevi çalışanlarının haklarının verilebilecek en iyi şekli ile verilmesinin sağlanma yönünde bir uzlaşıya varılmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da makamında yaptığı açıklamada, Sendikanın taleplerinin teknik kurulda görüşülmesi ve taleplerin ne kadar gerçeğe dönüştürülebileceği ile ilgili devam eden çalışmaların bir diğer boyutta devam etmesine karar verildiğini söyledi.

Baybars, Pazartesi günüİçişleri Bakanlığı ve sendika yetkililerinin de katılımıyla Maliye Bakanlığı’nda bir toplantı yapma kararı aldıklarını belirtti.

Baybars, “Bundan sonra varılabilecek herhangi bir uzlaşı olup olmayacağına bu görüşme ve daha sonrasında yapılacak teknik anlamdaki çalışmalar karar verecektir. Sayın Türkmen’nin ve sendikasının da talep etmiş olduğu bu görüşmeyi yapıp kendilerini biraz daha doğru ifade edebilmek için bir fırsat daha yaratılması idi. Biz de bu fırsatı kabul ettik. Dolayısı ile grev sonlandı” dedi.

Baybars, yasal düzenlemenin yapılıp yapılamayacağı konusunda bir mutabakat olmadığını da belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak cezaevindeki mahkumların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını sağlamak kadar gardiyanların da haklarını korumanın görevleri olduğunu belirten Baybars, zaten diyalog yolunu kapatmadığını ve devam edecek bir diyalog yolu bulunduğunu söyledi.

BRT - WEB