Baybars: Devlet vergisini ödeyen yurttaşın cebine elini atmaya devam ediyor

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu'nda “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Dünkü Meclis oturumunda depremle ilgili mali yardımlara ilişkin yasayla alakalı konuşulduğunu anımsatan Baybars, hükümeti kaosa neden olmakla suçladı. Yasadaki eşitsizliklerden bahseden Baybars, bunlarla ilgili eleştirilerine ise yanıt alamadıklarını söyledi.

Hükümeti tasarruf yapmayıp halktan fedakarlık istediği gerekçesi ile eleştiren Baybars, “Devlet vergisini ödeyen yükümlülüklerini yerine getiren yurttaşın cebine elini atmaya devam ediyor” dedi.

Sayıştay’ın akaryakıt alımlarına ilişkin raporuna da değinen Baybars, raporda ihalesiz alımlarla yüksek fiyatlara akaryakıt alındığının ve muhtelif alımların yasal çerçevesinin bulunmadığının ortaya konduğunun belirtildiğini aktardı. İlgilileri kamu kaynaklarını israf etmekle suçlayan Baybars, Sayıştay raporunun Başsavcılığa aktarıldığını ve dava açılıp açılmaması konusunda gerekli soruşturmanın başlatılmasının sağlandığını belirtti. Baybars, “insanların maaşlarından kesinti yapmak isteyenlerin kamu kaynaklarını israf etmeye hakkı olmadığını” da vurguladı.

6 Şubat depreminin ardından ülkeye gelen depremzedelerde ilgili farklı rakamların söylendiğini belirten Baybars, sokakta teşbih ve çorap satan iki çocuğun kendisine depremzede olduklarını aktardığını belirterek, bu çocukların istismara açık olduğu uyarısında bulundu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a bu konuda ne yaptığını sordu.

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28/03/2023 18:26