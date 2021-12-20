Baybars: Ekonomik kalkınma paketi uygulanmaya devam edilmeli

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığını, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğini dile getirdi.

Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiğini, bu yöndeki ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını, HP olarak paydaşlarla, ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’nin sunduğu Sabah Sabah programına konuk oldu. İklim değişimiyle ilgili değerlendirmeleri yanında ülkedeki ekonomik gündemi de değerlendirerek önerilerde bulunan Baybars, tarımdan turizme, yükseköğrenimden sanayiye ciddi anlamda çözüm önerileri ortaya koymak, tüm sektörlerle ortak akılla çözüm bulmak için çalıştıklarını anlattı.

Baybars ,memleketin derdinin seçim olmadığını ancak seçimi toplumun derdine çare olabilecek bir enstrüman olarak gördüklerini ifade etti.



UN KONUSUNDA DA HÜKÜMET POPÜLİST YAKLAŞTI

Piyasada yaşanan un krizi ile ilgili de sorulan soru üzerine, pandeminin üretimin önemini ortaya koyduğunu belirten Baybars, tarım politikalarıyla üretebilmenin ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü söyledi.

Baybars, un konusunda alınan kararların hükümetin popülist yaklaşımlarıyla ilgili olduğunu ifade ederek, piyasadaki alım gücünün artırılması için bir takım enstrümanların hayata geçirilmesini, özellikle yerli üreticiyi destekleyen kararların alınmasını, ülkede istihdam yaratan sektörlerin desteklenmesini olumlu bulduğunu söyledi.

İşsizliğe yol açacak karar almayı doğru bulmadığına ifade eden Baybars, ortalığı bulandırmadan, sektörlerle konuşarak karar almanın önemine işaret ederek, “Kriz zamanlarında hızlı karar almak, piyasalar ve etkilenecek sektörlerle iyi analiz yapmak önemlidir” dedi.



EKONOMİK KALKINMA PAKETİ UYGULANMAYA DEVAM EDİLMELİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile kurmuş oldukları hükümet döneminde hazırladıkları ekonomik kalkınma paketinin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Baybars, “Dövizin yükselişi karşısında piyasalar zaten istikrarsız, bir de hükümetin basiretsizliğinden önümüzü göremememize yol açacak hareketler son derece hatalı” şekline konuştu.

Baybars, hükümetin hayat pahalılığını da önce dondurduğunu sonra da bu konuda geri adım attığını belirterek, ekonomik çökme noktasında olunan bu dönemde, halkın psikolojisini de çökertme ve umularını yitirmeye sebep olunmasını eleştirdi.



İNSANLARIN TEK DERDİNİN ÇİKOLATA GOFRET YEMEK OLDUĞUNU SANIYORLAR

Türk Lirasının değer kaybetmesiyle birlikte KKTC bütçesinin yüzde 40 eridiğini de söyleyen Baybars, hükümete kim gelecekse kısa, orta ve uzun vadede halkın alım gücünü artıracak adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Baybars, HP olarak bu konuda altı maddelik bir de program açıkladıklarını anlattı.

Baybars, gofretle çikolataya KDV sıfırlamakla değil, temel gıda ve zorunlu tüketim maddelerinde vergi, stopaj, KDV’yi düşürmek ve kuru sabitlemenin önemine işaret ederek, “İnsanların tek derdinin çikolata gofret yemek olduğunu sanıyorlar. Toplumla alay ediyorlar” dedi.

Dörtlü hükümet döneminde, 2018 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında, hükümette oldukları dönemde yapmış oldukları uygulamaları da örnek gösterdi.



DENETİM MEKANİZMASIYLA FİYAT ARTIŞLARI DENETLENMELİ

Baybars, insanların alım gücünü korumak için asgari ücretten vergi alınmaması, hayat pahalılığının daha sık güncellenmesi gerektiğini de belirtti.

Kamu maliyetini azaltmanın da güneyden kuzeye geçişleri kolaylaştırmakla sağlanabileceğini anlattı.

Orta vadede yatırımı artırmanın öneminden de bahseden Baybars, belli alanlarda ülkeye yatırımcı çekerek, para akışını sağlamanın önemine dikkat çekerek, vergi adaleti sağlamak ve vergiyi tabana yaymanın da önemine değindi.

Kayıt dışı vergiyle mücadele etmek yerine vergi verenden daha çok vergi alınmakla uğraşıldığını bunun da doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Baybars, ülkede kayıt dışı olan kara delikleri kapatmanın önemine değindi.

Denetim yapmanın irade eksikliğinden kaynaklandığını da vurgulayan Baybars, fiyatlarda artışın da denetim mekanizmasıyla denetlenmesi, fırsatçılığın önlenmesi konusunda fikir belirtti.



PLANLI BÜYÜMEK SON DERECE ÖNEMLİ

İçişleri Bakanı olduğu dönemde hazırlanmasında büyük emeği olan İmar Planı ile ilgili de soruları da yanıtlayan Ayşegül Baybars, emirnamenin ortadan kalkıp imar planının hayata geçmesinin önemine dikkat çekti.

Ülkede plansızlık ve denetimsizliğin her zaman şikayet konusu olduğunu belirten Baybars, tarımdan turizme, sağlıktan altyapıya, çevre bilincinden yeşili artırmaya, arıtmadan park bahçeye birçok konuda planlama yapmanın kolay olmadığını, farklı sektörlerle denge kurmanın önemini vurguladı. Planlı büyümenin son derece önemli olduğunu söyledi.

İmar Planını hazırladıkları dönemde kendilerine saldıran bazı kişi ve kurumların bireysel çıkarları tatmin edilince Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun içeriği bilmemesine rağmen planı imzalama yoluna gittiğini de ifade eden Baybars, bu şekilde değişiklikler yapılamamasından dolayı da planın mahkemeden döndüğünü söyledi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINI DÜNYAYLA BİRLİKTE KONUŞAN BİR HÜKÜMET GEREKİYOR

Aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla da altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığına değinen Baybars, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğine işaret etti. Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiği yönünde ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını, HP olarak paydaşlarla, ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.



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20/12/2021 13:17