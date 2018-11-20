Baybars: Emirname ve İmar Planı'na ön yargı var

Gazimağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar geçecek sürede yaygın ve parçacıl gelişmenin önlenmesi, yerleşimlerin karakterinin korunması ve doğal çevre ile tarihi kültürel miras alanlarının korunmasını sağlamak amacı ile hazırlanan Emirname Taslağı, dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen halka açık “Danışma Toplantısı”nda katılımcılara sunuldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuşmasında Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’na doğru yürürken imar planının gerçekte anlam kazanmasına olanak sağlayacak bir emirname yürürlüğe koyma fikrinde gelişen bir toplantı yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi.

Ayşegül Baybars, günümüze kadar imar planlarının veya emirnamelerin herkesin kafasında korkulacak bir enstrüman olarak algılandığını ve herkeste bir ön yargı oluşturduğunu kaydetti.

Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgesinin parçacıl, yaygın ve planlı gelişmesini engelleyecek durumda olmadığını ve bunun bir şans olduğunu belirten Baybars, doğru bir imar planı ile sağlıklı ve planlı şehirlerde yaşamamızı sağlayacak enstrümanları hayata geçirme şansımızın hâlâ bulunduğunu bildirdi.

“DAYATMA YOK”

Ayşegül Baybars, KKTC’nin bazı bölgelerinin Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele kadar şanslı olmadığına da vurgu yaptı.

Baybars, özellikle Yeniboğaziçi ve İskele Bölgeleri’nin ciddi anlamda planlı büyümenin gerçekten de sağlanabileceği bir vizyon olduğunu aktardı.

Plan ve emirnameler çalışılırken hem kamudan hem de kamu dışından çok çeşitli disiplinlerin görüşleri alınarak hayata geçtiğini ifade eden Ayşegül Baybars, dolayısıyla kimsenin emirname ve imar planlarıyla tek başına dayatma yoluyla bir gecede bir bölgenin kaderini çizme niyetinde olmadığını dile getirdi.

Bakan Baybars, sunulacak her türlü görüşün daireleri tarafından değerlendirilecek ve gerekli revizeler ve fikir birliktelikleri oluştuktan sonra emirnamenin hayata geçirileceğini dile getirdi.

AYŞEGÜL BAYBARS ŞÖYLE KONUŞTU:

“Bir şehri planlamak çok kolay değil ama biz şu anda şehirlerimizi planlamakta oldukça geç kaldık. Bunun da ciddi anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz. Bizim öngördüğümüz nokta ekonomiye, turizme, ticarete ve belli sektörlere katkı sağlarken bir yandan Kıbrıs’ın kültürel değerlerine, tarihi miraslarına ve ada ülkesi olma yapısına uygun koşullarla bir planlamayı sağlamaktır. Bu nedenle bugün bizim için Müteahhitler Birliği’nin görüşleri neyse, bir bireyin görüşü de aynı derecede önemlidir.”