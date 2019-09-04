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Baybars, Emlakçıların Kayıt Yasası’na dikkat çekti

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04/09/2019

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Baybars, Emlakçıların Kayıt Yasası’na dikkat çekti

1 Haziran 2019’da güvenoyunu alan Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi koalisyon hükümetinin ilk 100 gününde hayata geçirdiği icraatlar, “Ülkeye hizmet yolunda 100 gün” isimli basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Sunumun ardından, basın toplantısı soru – cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Soru- cevap kısmında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Emlakçıların Kayıt Yasası’na işaret ederek, bu tasarının İçişleri Bakanlığı tarafından, kayıt altına alınmış emlakçı olmayan kişilerin tespit edilmesi konusunda etkili olacağını ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

(BRT)

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TAGS: ayşegül baybars
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