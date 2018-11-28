Baybars: Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinde kararlıyız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hükümet olarak Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan emirnameyi çıkarma konusundaki kararlılığımız devam ediyor” dedi.

Birinci Boyut Programı’na katılarak Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkesel fizik plana ve mevcut durum analizine bakıldığında Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ne müdahale edilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını ve amaçlarının emirnamenin ortak akılla yayınlanması olduğunu belirtti.

Bakan Baybars, 30 yıla yakın bir süredir ülkenin, ne üst ölçekte ne de alt ölçekte planlanması ve sürdürülebilir modelinin hayata konulduğunu söyledi.

Bu sürede eski siyasilerin geçici tedbirlerle, günü kurtarmaya yönelik politikarı ortaya atmalarının sıkıntı yarattığını ifade eden Baybars, buna örnek Girne’nin geldiği durumu gösterdi.

Bundan ders alarak, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Baybars, “Biz ilk kez aslında bu emirnameyi imar planı öngörülerini biraz daha kontrollü olarak planlayabileceğimiz, o geçiş sürecinde kontrollü olabilmesi ve gerçekten planlamaya yetkili makamların imar planına geçiş dönemindeki planlamada yetkili olmasını sağlayacak bir süreç için adım attık” şeklinde konuştu.

Bakan Baybars, İskele Belediye Başkanı’nın emirname konusunda yaptığı açıklamaları anlamakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuyla ilgili kendileriyle veri paylaşmadıklarını belirtti.

Yeniboğaziçi bölgesinde inşaat talebinin 15 civarında, Mağusa bölgesinde ise 3 yıl içerisinde 115 olduğunu, talepte bulunmalarına rağmen İskele bölgesini öğrenemediklerini söyleyen Baybars, İskele bölgesi için 50 civarında başvuru olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Ayşegül Baybars, emirnamenin, mülkiyet hakkı üzerindeki gelişmelerin toplumsal menfaate etki edebilecek sıkıntıları minimize etmek amacıyla geçici süreli bir dondurma olduğunu vurguladı.

“Hükümet olarak Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan emirnameyi çıkarma konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Zaten bu kararlılıkta olmasaydık şu anda emirnameyi halkın katılımına açmazdık” diyen Baybars, ekonomiyle,ticaretle uğraşan kesimlerin biraz daha serbestlik istemesini de makul karşıladığını dile getirdi.

Baybars, Yerel yönetimlerin bu 10 günlük süreçte imar planına ve emirnameye katılmalarının ne kadar gerekli olduğunun biraz daha farkına varmış olmalarını umut ettiğini de söyledi. Kaynak:BRT