Baybars: Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin sonuna gelindi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT’de katıldığı ‘Burası Önemli’ programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ankara temaslarını değerlendiren Baybars, iki bakanlık arasında bir süredir devam eden çalışmaları gözden geçirdiklerini, ziyaretin gizli gündemi olmadığını belirtti…

Bakan Baybars, “Çağrıldığı için gitti” şeklindeki haberlere de üzüldüğünü kaydettti…

İmar Planı’nın bazı belediyelerce reddedilmesini de değerlendiren Baybars, “Bugün bu duruma geldiğimize şaşmıyorum” ifadelerini kullandı.

İmar Planı’nın 20’den fazla sektörü ilgilendirdiğine dikkat çeken Baybars, “Bölgede yaşayan herkesin söz hakkı var. Herkesi dinleyip, ortak akılla plan ortaya koymaya çalışırken, kimsenin bizim kadar sorumluluk almasını beklemiyordum” şekilinde konuştu…

Hiç ilgisi olmayan kişilerin bile, yalan-yanlış bilgileri toplumla paylaşmayı sürdürdüğüne işaret eden Bakan Baybars, “Biz halka söz verdik; emirname değil, planlarla yönetilen bir ülke olacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tutmuş olmamız, bazılarının hoşuna gitmiyor” dedi…

Planın bir ekip, ortak akıl işi olduğunun altını çizen Baybars, “Her belediyenin tüm talepleri de her sektörün tüm talepleri de hayata geçemez. Sorunları ortak bir bakış açısı ile çözebiliriz” ifadelerini kullandı…

İmar Planı ile ilgili sürecin durdurulmadığını, sürecin sonuna gelindiğini ve bunu hayata geçirme noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Baybars, “Bizi rant dağıtmakla suçlayanlara yasal süreci başlattık. Sonuna karar mücadelemizi yapacağız. Kimse bu planın olumlu olan özelliklerine gölge düşüremez” dedi…

Belediyeler Reformu ile ilgili soru üzerine ise Ayşegül Baybars, “2020 yılı içerisinde bu işi çözümlememiz gerekiyor. Belediyelerin çoğunluğu, mali gücün artırılması halinde 28 belediye olarak ayakta durabileceklerini söylüyorlar, ama bunun olmayacağı ortada” dedi…

Belediyeler Birliği’nin konu ile ilgili bir çalışma başlattığını açıklayan Baybars, bunu bekleyeceklerini, çalışmanın ardından birlikte bir sonuca varacaklarını sözlerine ekledi…(BRT)

10/12/2019 14:38