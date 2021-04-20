Baybars: Genel seçim Nisan’da olmazsa ara seçime gitmek istiyorlar

Haber Kıbrıs-Özel

Halkın Partisi Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Günaydın Haber Kıbrıs programında meclisin açılamaması, erken genel seçim ve ara seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayşegül Baybars, Anayasa’ya göre azalan milletvekili nedeni ile ara seçim yapılmak zorunda olunduğunu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın ise ara seçim tarihini Haziran olarak belirlediğine işaret ederek, seçime bir yıl kalması durumunda ara seçim yapılmasına gerek kalmadığını söyledi.

“Genel seçim Nisan’da olmazsa ara seçime gitmek istiyorlar”

Baybars, ara seçim yapılmasını istemediklerini ve azınlık hükümetinin Ekim’de erken seçime gitmek için kurulduğunu ifade etti. Hükümete, ‘ara seçime gitmek isteyip istemediklerini’ sorduklarını anlatan Baybars, UBP’nin ‘Genel Seçimler 2022 yılı Nisan’da olmazsa ara seçime gideriz’ şeklinde davrandığını dile getirdi.

“Toplumu seçime sürüklemek istemiyoruz”

Pandemi döneminde toplumu seçime sürüklemek istemediklerinden bahseden Baybars, “Hükümet tarafından pandemiyle ilgili eylem planları yapılamadı ve 2021 yılı kayıp yıl olarak gitti. Kendi ömürlerini biçtiler. Meclisi açamıyorlar, yasa yapamıyorlar ve tasarıları komitelerin önüne getiremiyorlar. Ortada olmayan yasalarla yürütme faaliyetlerini götüremezler” dedi.

“Meclise gelme ve icraat yapma dertleri yok”

Hükümetin derdinin meclise gelme ve icraat yapma olmadığını anlatan Baybars, “29 Ağustos’ta seçimi yapalım. Göreve gelecek yeni hükümet 31 Ekim’e kadar bütçeyi yapsın. 2022 yılına temiz bir sayfa ve doğru adımlarla gidelim” ifadelerini kullandı.

“Seçim yasasını değişecek irade yok”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında da konuşan Baybars, “2017’de tek bölge seçim sistemine gidildi. Yasanın değişmesi için ciddi çalışmalar yapılmalı. Bu dönemde bu meclis iradesinde değişiklikler yapılması zor. Köklü değişiklikler için uzlaşı çıkmaz. Geçersiz oylardan dolayı yüzde 11 kayıp oy var. Oy yanmalarının önüne geçilmesi için ufak değişimler olabilir” diye konuştu

“Temaslı olmadıkları belirlendi”

Pandemi bahane edilerek seçim tarihinin belirlenmesinin görüşülmesinin sudan ve planlı bir şekilde yaptırılmadığına işaret eden Baybars, “Sağlık Bakanlığı temaslı ekibi tarafından, meclis çalışanları temaslı olarak belirlenmemelerine rağmen idari izinli olarak eve gönderildiler” dedi.

“Toplumun geleceğini çalmak istiyorlar”

Hükümetin ve büyük ortağı UBP’nin genel seçimi Nisan 2022 de yapmak için meclisin iradesini susturmaya çalıştığını ifade eden Baybars, “Eğer bize yapacakları işleri anlatırlarsa amenna. Toplum menfaati dışında, kendi geleceklerini düşünerek hareket ediyorlar. Toplumun geleceğini çalmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

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20/04/2021 10:08