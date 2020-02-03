Baybars: Günde 350-400 civarında vatandaşlık başvuru alıyoruz!

Vatandaşlık konusunda açıklama yapan Bakan Baybars, günde ortalama 350-400 civarında başvuru aldıklarını belirtti.

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03/02/2020
HK

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Baybars: Günde 350-400 civarında vatandaşlık başvuru alıyoruz!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Vatandaşlık konusunda açıklama yapan Bakan Baybars, günde ortalama 350-400 civarında başvuru aldıklarını belirtti.

Baybars açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben iki türlü eleştiri duyuyorum. Biz şeffaf bir şekilde bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Eş ve çocuk olarak vatandaşlık hakkı doğan 4 bine yakın vatandaşlık başvurusu var. Ciddi bir kontrol mekanizmasından geçirerek yurttaşlık veriyoruz. Yurttaşlık bölümü kapasitesi oranında bu işleri yapamaya çalışıyorlar. 2 yıldır bu şikayetler bitmiyor.

Kimlikle ilgili yaz döneminde ciddi yoğunluk yaşadık. Şuanda İçişleri Bakanlığı merkezden yapılıyordu başvuru şuan 6 ilçeden başvuru alıyoruz.

Günde 350-400 civarında başvuru alıyoruz. İlk kez alanlar için işlem süresi uzuyor. Günde 60-70 başvuruya yanıt verebiliyoruz. Şuanda büyük bir sıkıntı yok. Ağırlıklı Türkiye’den vatandaşlık alıyoruz sonrasında Türkmenistan ve Pakistan diye gidiyor.”

03/02/2020 16:53
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TAGS: ayşegül baybars, haber, kıbrıs, ali baturay, markaj
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