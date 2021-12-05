Halkın Partisi (HP) milletvekili Ayşegül Baybars, dünyada tedarik sorunu yaşandığını ancak hükümetin bu konuda çalışma yapmaması, öngörüsüz davranması nedeniyle halkın ülkede birçok ürünü bulamadığını vurguladı.

Baybars, “Ülkede, akaryakıt, tüp gaz, ilaçlar, süt ve bazı diğer temel tüketim malları bulunamıyor. Yaşanan sorunlar dünyadaki tedarik sorunundan değil hükümetin öngörüsüzlüğünden kaynaklanıyor” dedi.

UBP’nin tek başına iktidar olacağı veya ezici çoğunlukla seçimden galip çıkacağıyla ilgili ortaya iddialar atıldığını ifade eden Baybars, “Hiçbir parti tek başına iktidara gelemez. Böyle bir hava yok sokakta. Seçmeni etkilemek için propaganda amaçlı, ‘UBP tek başına iktidar olacak’ gibi söylemler kullanılıyor” diye konuştu. Baybars, seçim hükümetinin, önceki azınlık hükümetinin devamı olduğunun unutulmamasını istedi.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Halk geçim derdinin seçimden geçtiğini anladı”

Seçim çalışmaları ile ilgili halkla görüştüklerini anlatan Baybars, insanların birinci önceliğinin ekonomi ve geçim olduğunu ifade etti. Baybars, ekonomik krizin nasıl atlatılacağı ve alım gücünün artırılacağı konusunda çalışmalar yapıldığına işaret ederek, “Halkın derdi seçim değil geçimdir ancak halk ortada hükümet olmadığını gördü. Geçim derdinin çözülmesinin seçimden geçtiğini halk gördü” dedi.

“Şiddet gören kadınlar artık devleti de yanında hissediyor”

Dünyada ve ülkemizde kadına şiddetin giderek arttığına işaret eden Baybars, “4’lü hükümet döneminde yaptığımız çalışmayla kadına şiddetle ilgili adım atıldı. Polis, bakanlık ve belediyelerin yardımıyla bir yerlere kadar gelindi. Daha yapılacak çok iş var ama çaresiz kadınlar artık sivil topluma sığınmak kadınlar artık devleti de yanında hissediyor” ifadelerini kullandı.

“3 büyük ilçede kadın sığınma evi olmalı”

En az 3 büyük ilçede kadın sığınma evi olması gerektiğini savunan Baybars, “Kadın sığınma evi sadece Lefkoşa’da var. Kadınların diğer ilçelerden buraya gelmesi zordur. Hükümette olduğumuz dönemde Girne ve Mağusa’da da kadın sığınma evi yapılması için girişim yaptık ama sonuç alamadık” şeklinde konuştu.

“Gölge kabine komitelerde çalışma yapıyor”

Halkın Partisi’nde komiteler oluşturulduğunu ve uzman kişilerle birlikte projeler üretildiğini anlatan Baybars, “Halkın görünen yüzlerinin yanında görünmeyen yüzleri de çalışmalar yaptı. Kişilerin kendi mesleki dallarında oluşturulan komitelerde çalışmalar yapıldı. Oluşturduğumuz gölge kabine sistemiyle, hükümete gelmemiz durumunda alacağımız bakanlıklarda proje üretecek, çalışma yapacak gruplarımız var” dedi.

“Kur sabitlemesi yapıldı ancak yasanın yazılış şekli doğru değil”

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle ilgili hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Baybars, “Kur sabitlemesi yapıldı ancak yasanın yazılış şekli doğru değil. Denetleme yok. Stoklar tükeniyor ve pahalılık devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sorunlar hükümetin öngörüsüzlüğünden kaynaklanıyor”

Dünyada tedarik sorunu yaşandığını ancak hükümetin bu konuda çalışma yapmadığını vurgulayan Baybars, “Ülkede, akaryakıt, tüp gaz, süt, temel tüketim malları ve sağlık akanında da ilaçlar bulunamıyor. Yaşanan sorunlar dünyadaki tedarik sorunundan değil hükümetin öngörüsüzlüğünden kaynaklanıyor. Seçim hükümeti, azınlık hükümetinin devamıdır. Dövize bu hükümet müdahale edemez ancak gümrük ve navlun konusunda adım atılabilir” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK batma noktasına getirildi”

HP’nin hükümetten gitmesi sonrasında KIB-TEK’te yaşanan sorunların arttığı ile ilgili şikayetler aldıklarını dile getiren Baybars, “Bizden önce KIB-TEK’te sorun vardı ancak bizden sonra çok kötü duruma geldi. Doğrudan alımlarla hukuksuzluk yapıldı. Yolsuzlukla mücadele edilecek denilirken yolsuzluk yapıldı. Kirli akaryakıt alındı. Gerekli ihaleler yapılamadı. KIB-TEK batma noktasına getirildi” dedi.

“Bürokrasiden kurtuldukça ülkeye para girişi artacak”

Ekonomik darboğazdan çıkmak için ülkeye para akışının sağlanması gerektiğini aktaran Baybars, “Gerçek ücret üzerinden vergi alınması konusunda program hazır ancak kullanılmıyor. Yabancı yatırımların önü açılmalı ülkeye para girişi sağlanmalı. Turizm, yükseköğrenim ve gayrı menkulde artış sağlamak için bürokrasi aşılmalı. Bürokrasiden kurtuldukça ülkeye para girişi artacak” ifadelerini kullandı.

“Yerinden hizmeti halkın ayağına getirdik”

Halkın Partisi’ne mensup bakanların hükümetteyken yaptığı icraatlara da değinen Baybars, “İş yükünü hafifletmek, pandemiden korunmak ve halka yerinden hizmet vermek için projeleri hayata geçirdik. Tapuda otomasyon sistemi getirdik. Tek günde tapu çıkarılmasını belli bir noktaya taşıdık. Seyrüsefer ödemelerinin online yapılmasını sağladık ve online ödemeyi teşvik için indirim yaptık. Yerinden hizmeti halkın ayağına getirdik. Çamlıbel ve Karpaz’da şubeler açtık” dedi.

“Hiçbir parti tek başına iktidara gelemez”

UBP’nin tek başına iktidar olacağı veya ezici çoğunlukla seçimden galip çıkacağıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Baybars, “Hiçbir parti tek başına iktidara gelemez. Böyle bir hava sokakta yok. Seçmeni etkilemek için propaganda amaçlı, ‘UBP tek başına iktidar olacak’ gibi söylemler kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Başbakan değişti ancak zihniyet değişmedi”

Azeri sosyal medya fenomenlerine verilmek istenen 69 bin sterlin ve küçük ortağın KOOP iştiraklerine 25 kişilik münhal talebini değerlendiren Baybars, “Başbakan değişti ancak zihniyet değişmedi. Toplumu görmezden geliyorlar. Bıçak kemiğe dayandı. İnsanlar tepkisini koyacak” ifadelerini kullandı.

“Kaynak yok, para yok denilmesin”

Hükümetin “kaynak yok” diyerek üniversite öğrencilerinin burs paralarını ödemediğine ve ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Baybars, “Kaynak yok para yok denilmesin. Eczanede ilaç bulunamıyor. Devlette ilaç sıkıntısı yaşanıyor. UBP ile hükümette olduğumuz dönem bakanlardan başlanarak kesintiler yapıldı. İzaz ikramlar öncelikler dikkate alınarak durduruldu. Pandemi fonuna kaynak yaratıldı” dedi.

“Hükümete tekrar girmekten kaçmadık görevden çekilmedik”

Bir izleyiciden gelen, ‘Halkın Partisi’nin hükümete girmeyerek, hükümettekilerin yıpranmasını bekleyerek stratejik bir hata yapıtı mı?’ sorusunu yanıtlayan Baybars şöyle konuştu:

“Halkın partisi koltuk sevdalısı bir parti değildir. Hükümet yıpransın diye hükümete girilmemesi söz konusu değildir. 4’lü hükümet döneminde hiçbir bakanın kendine çıkar sağlamasını kabul edemezdik. Edemeyenler de bizim yanımızda durmadı. 2’li hükümet döneminde ise istihdam, müdahaleler, Maraş’ın seçim malzemesi yapılmasına tepki gösterdik. Savaşı içerde ortakla verdik ancak istihdamlar devam etti. Hükümete tekrar girmekten kaçmadık, görevden çekilmedik. Bizimle hükümet görüşmesi yapılırken, 3 vekil bizden alınarak azınlık hükümeti kuruldu. Başkalarının yaptığı gibi muhalefet güvenli liman diye hareket etmedik. Sorumlu muhalefet yaptık…”

Bu habere tepkiniz:



05/12/2021 15:16