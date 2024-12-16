Baybars: Hükümet kendisini, Anayasa’nın üzerinde görüyor!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasasının Geçici 1’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasında Belirtilen 60 (Altmış) İş Günü Sürenin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” tartışıldı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, usül hakkında söz isteyerek, hükümetin, Anayasa'ya bağlı olduğunu ancak Meclis çalışmalarına önem vermediğini, kendini Anayasa üzerinde gördüğünü ve kararnameler çıkardığını kaydetti, hükümeti eleştirdi.