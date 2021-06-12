Baybars: Hükümet ne yaptığını bilmez bir durumdadır

Halkın Partisi (HP) milletvekili Ayşegül Baybars, UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin ne yaptığını bilmez halde olduğunu söyledi. Hükümette büyük tutarsızlıklar bulunduğunu, hiçbir şeyi yönetemez hale geldiğini ifade eden Baybars, “Hükümet edenlere ‘Ne yaptığını bilmez’ deyince bunu hakaret kabul ediyorlar ama bu hakaret değil eleştiridir” dedi.

Baybars, başbakanın ve diğer bazı bakanların sorulara cevap vermek için mecliste kürsüye çıktığını ama konuşmanın cevap verme olmadığını, sorulara cevap alamadıklarını, hatta bazı konulardan habersiz olduklarının ortaya çıktığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, DP milletvekili Serdar Denktaş’ın erken genel seçim tarihi belirlemek için arabuluculuk üstleneceği ve iktidar ile muhalefeti uzlaştıracağı yönündeki iddiasını gerçekçi bulmadığını ifade eden Baybars, “Denktaş’ın uzlaştırma rolü üstleneceğine inanmıyorum” dedi. Denktaş’ın daha önce de sanki hükümetin değil, muhalefetin yanında olacağı izlenimi verdiği olaylar olduğunu ama daha sonra tavır değiştirdiğini belirten Baybars, “Hayat pahalılığına ‘ret’ oyu vereceğini söyleyen Serdar Denktaş nisabı sağlayarak hükümete yardımcı oldu” dedi.

Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Adalı cinayeti araştırma komitesini oybirliğiyle geçirdik ancak kurulamıyor”

Gazeteci Kutlu Adalı’nın cinayetiyle ilgili kurulacak olan komite hakkında konuşan Baybars, “Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma komitesi kurulması kararını oybirliğiyle geçirdik ancak komite kurulamıyor. UBP, ısrarla komitede çoğunluğu istiyor. Komitede çoğunluğu neden ellerinde tutmak istiyorlar? Bunu gerekçesiyle birlikte açıklamaları gerekiyor. Hükümet edenler, kendilerini ifade etmekten aciz. Hükümet, başı kesik tavuk gibi hareket ediyor. Ne yaptığını bilen, konulara hakim olan kişi sayısı az” diye konuştu.

“Hellim dağıtımında da partizanlık yapıldı”

Ayşegül Baybars, ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak için devlet tarafından satın alınan hellimlerle ilgili konuşarak, “Elde kalan hellimler için 3 milyon TL ödendi. Yaptığımız ziyaretlerde muhtarlar, bu konuda bazı muhtarların pas geçilerek hellimlerin örgüt başkanları tarafından vatandaşa dağıtıldığını, hatta partililere verildiğini söyledi. Kaynakların etkin ve adil dağıtılması gerekirken, partizanca işler yapılıyor” dedi.

“Hükümet ne yaptığını bilmez bir durumdadır”

Hükümete yapılan eleştirilerden dolayı hükümettekilerin gücendiğine işaret eden Baybars, “Hükümet ne yaptığını bilmez bir durumdadır. Bu bir hakaret değil bir eleştiridir. Her hafta bakanlara ve hükümete sorular soruyoruz. Başbakan ‘bilmiyoruz, haberimiz yok’ derken, kısa süre sonra başka taraflardan o konularda açıklamalar yapılıyor. Hükümette tutarsızlık ve yönetememe var” diye konuştu.

“Denktaş’ın uzlaştırma rolü üstleneceğine inanmıyorum”

Erken genel seçim tarihinin belirlenememesi konusuna değinen Baybars, “”YDP’nin olaylı kurultayı yeni bitti ve kavgaları devam ederken, bu kez UBP’nin kurultayı var. Seçim tarihi kurultay nedeniyle belirlenemiyor. Hükümet, muhalefetle uzlaşamıyor. Hayat pahalılığına ‘ret’ oyu vereceğini söyleyen Serdar Denktaş nisabı sağlayarak hükümete yardımcı oldu. Seçim tarihi konusunda uzlaşma rolünü üstleneceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“Normalleştirilmesini kabul etmemizi beklemesinler”

Normal takvime göre haziran ayında ara seçim olması gerekmesine rağmen, hükümetin erken genel seçim tarihi belirleme konusunda halen adım atmadığını belirten Baybars, şöyle konuştu:

“Ara seçim olmaması için erken genel seçim tarihi belirlenecekti ancak halen belirlenmedi. Muhalefetle uzlaşmıyorlar. Çoğulcu demokrasiye inandıklarını söylüyorlar ancak çoğunlukçu bir anlayışla hareket ediyorlar. 10 gün sonra ara seçim olması gerekirdi ancak hükümet seçim tarihini belirlemedi. Bunların normalleştirilmesini kabul etmemizi beklemesinler. Topluma yüzlerini dönsünler yoksa toplum bunların yüzüne bakmayacak…”

“Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması yanlıştır”

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmak istenmesi hakkında konuşan Baybars, “Kanun hükmünde kararname ile hükümet hayat pahalılığını durduruyor. İtiraz edilince ve dava açılınca yeni yasa geçirerek amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Halkın Partisi olarak bu yasayı reddediyoruz. Kamu kaynaklarının kıt olduğunun farkındayız ancak istihdamlar yapılırken, araziler verilirken, hellim katkısı yandaşlara giderken, kamu kaynakları düşünülmeden harcanırken, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması yanlıştır” diye konuştu.

“En yüksek maaşlardan başlayarak kademeli kesintiler yapmıştık”

Hükümette oldukları dönemde de hayat pahalılığının dondurulmasının gündeme geldiğini anlatan Baybars, “Bizim dönemimizde de kriz vardı ve biz en yüksek maaşlardan başlayarak kademeli kesintiler yapmıştık, daha sonra geri ödenmişti. İktidar partileri içinde hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı olanlar var ancak açıkça söylemekten çekiniyorlar” dedi.

“Vatandaşlıklar çağ nüfus kotasıyla dengeli tutulmalı”

Vatandaşlık konusuna da değinen Baybars, “Muhaceret Dairesi çalışanları özveriyle çalışıyor. Kadro güçlendirildi diye duydum. İki kez Covid-19 pozitif vakalardan dolayı daire kapanmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı 2500 vatandaşlık verildiğini açıkladı. Başvuru sayısı gerçekten fazla, bu nedenle verilen vatandaşlıklar, çağ nüfus kotasıyla dengeli tutulmalı” ifadelerini kullandı.

“Yurttaşlık Yasası’nın siyasi rant ve oya dönüştürülmemesi gerekir”

Yurttaşlık Yasası’nı gündeme getirmelerine rağmen meclise getirip geçiremediklerinden yakınan Baybars, şöyle konuştu:

“Komitede görüşmek ve genel kurulda oylamak için sayıya ihtiyaç var. Yurttaşlık Yasası’nın siyasi rant ve oya dönüştürülmemesi gerekir. Mühürle vatandaşlık verilmesini kısıtlayıp burada doğup büyüyenlere vatandaşlık verilmesini istiyorduk. Küçük bir ada ülkesiyiz. Doğum yoluyla vatandaşlık verilmesi makul ve mantıklı değil. 3 yıl bakanlık yaptık, insanlar oy kullanmak için değil buradaki bazı hizmetlerden yararlanmak ve prosedürlerden kurtulup daha rahat yaşamak için vatandaşlık istiyordu. Bakanlık dönemimde 36 ayda 7500 kişi vatandaş yapıldı” dedi.

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12/06/2021 18:34