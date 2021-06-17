Baybars, hükümetin sorulara yanıt vermek adına salonda bulunmamasını eleştirdi

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars’ın, “Hükümetin Cevap Veremediği Sorular ve Çözemediği Sorunlar”la ilgili konuşmasında, hükümetin, sorulara yanıt vermek adına salonda bulunmamasını eleştirdi.

Eğitimde, telafi ve kayıpların nasıl ortadan kalkacağı konusunda bilgi talep ettiklerini söyleyen Baybars, bakanın yanıt vermeden salondan ayrıldığını belirtti.

Yükseköğrenimde nasıl bir planlamayla öğrenci kabul edileceğinin henüz ortaya konmadığını dile getiren Baybars, iki ay sonra yükseköğrenimin başlaması gerektiğini ama hiçbir konuda netlik olmadığını savundu.

Baybars, öğrencilerin aşılanması için aşı tedarik edilip edilmeyeceğini ve karantinanın nasıl uygulanacağını sordu.

Eğitimde kayıpların nasıl telafi edileceği konusunda kararlar alamadığını savunan Baybars, telafi kampları yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

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17/06/2021 21:07