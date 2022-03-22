Baybars: Hükümetin yerel yönetimlerle ilgili reform yapma vizyonu yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmaları sürüyor.

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Belediyelerle ilgili reformlara ret verdiklerini ve bunun sebeplerini söylemek istediklerini dile getiren Baybars, bu hükümetin yerel yönetimlerle ilgili reform yapma vizyonu olmadığını savundu.

Yerel yönetimler reformunun coğrafi açıdan komşu olan belediyeleri birleştirerek yapılamayacağı görüşünü ifade eden Baybars, reform açısından hükümetin mantalite sorunu olduğunu söyledi.

Merkezi hükümetin kamu hizmetinin tüm ülkede eşit sağlaması fikrinin olumlu olduğunu fakat yerelde hizmetlerin merkezi hükümetlerden ayrı, yerelden yapılmasının pratikte daha uygun olduğunu dile getiren Baybars, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi veya reform yapılmasının istenmesi halinde yerel özerkliğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Baybars, merkezden yerele hizmet değil yerelin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baybars, yerel özerklikte, belediyelerde idari ve mali açıdan bu özerkliğin sağlanabilmesi gerektiğini dile getirdi.

AB yerel özerklik şartına uyulması istenmesi halinde belediyelerin kamu işlerinin büyük bölümünün belediyelere verilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, bir reform yapılması halinde o bölge halkının birleşecek beldelerle ilgili görüşünün sorulup sorulmayacağını sordu.

Yerel özerkliğin sağlanmasında ve yerel reformlarda önemli olanın denetim olduğunu söyleyen Baybars, Sayıştay tarafından yapılan mali denetimlerin ülkede sorunlara sebebiyet verdiğini, değişen dünyada yapılan yerel reformlara bakılarak örnek uygulamaların yapılabileceğini kaydetti.

Ayşegül Baybars, belediye bütçelerindeki gelirlerin artırılması için yapılması gerekenlere de değinerek, gelirlerin artırılması ve yerel yönetimlerin sorunlarının çözümlenmesi yönünde bir çalışmanın görülmediğini belirtti.

E-belediye uygulamalarının yapılması için alt yapı çalışmaları gerektiğini de dile getiren Baybars, birleşmede, belediyelerin katkı paylarının değil sorunlarının dikkate alınarak reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, bu şekliye belediyeler reformunun yapılamasının kaos yaratılacağını ifade etti.

Muhtarların da belediye meclislerinde yer almasının önemine dikkat çeken Baybars, muhtarların bölgelerini çok daha iyi bildiğini ve en azından geçiş dönemlerinde fikirlerinin alınmasını istedi.

Ayşegül Baybars, belediyelerin sayısının azaltılmasını dün de bugün de savunduğunu fakat anlattığı kriterler çerçevesinde yerel yönetim hizmetlerinin verilmesinin daha uygun olacağını dile getirerek, belediyelerin daha iyi hizmet vermesi için de mali yönden gelişmesi gerektiğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, belediyeler reformunun konuşulduğu bugünlerde bu kadar bilgili arkadaşlarının olmasından mutlu olduğunu ve ortak akıl ile geleceğe dönük hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendi İçişleri Bakanlığı döneminde yasaların ne kadar aciz kaldığını gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, o dönemde 20 milyon TL açık veren belediyelerin bugün 200 milyonları geçeceğini söyledi ve bu olayda partisel değil ihtiyaca göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediyeler reformunun yapılması gerektiğine inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, özerkliği savunduklarını fakat belediyelerin batması halinde de devlete geldiklerini söyledi ve şu anda çalışılmaya başlanan belediyeler reformuna komitelerde katkı konabileceğini ve eksikliklerin tamamlanabileceğini kaydetti.

Belediyelerde tahsilat, gelirler ve birçok konuda sıkıntılar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, kırsal belediyelerle şehir belediyeleri arasındaki anlaşmazlıklara da değindi.

Bugün dünyada birleştirilmeyen belediyeler kalmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu reformun belediyelerin kaderlerini değiştireceği söyledi ve bir yerden başlanması, eksikliklerin de tamamlanarak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

İnsan sağlığını ilgilendirmesi hasebiyle bu konuların buralarda konuşulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, hedefin ortak olduğu düşüncesiyle bu birikimle belediyelerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, belediyeler reformunun seçimden önce olması gerektiğini, bunun toplumsal sorumluluk olduğunu da kaydetti.

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22/03/2022 19:24