Baybars: İkamet ve Vizeler Tüzüğü askıda değil!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nde yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yapan Ayşegül Baybars: "Evet sorun var ama uygulamada sorun yok. Bakanlar Kurulunda veya şahsımıza askıya alalım talimatı verilmedi. Tüzük yürürlükte. Sözlü ve yazılı olarak durdurmamız mümkün değil.

Tüzük için adım attığımızda amacın güzel olduğu ama meşakkatli bir yol olduğunu biliyorduk. Kimi karşımıza alacağımızı bilmiyorduk. Eğer biz bu ülkedeki yurttaş ve yurttaş olmayan nüfusu görmek için bu kayıtlılığı yapmak zorundaydık. Biz olmayanı oldurma vizyonu ile yola çıktık. Bizimde beklemediğimiz sıkıntılar oldu. Gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kayıtsızlık o kadar çoktu ki hepsini için alacak bir düzenleme ile mümkün değildi. O yüzden tüzük yaptık. Tüzüğün tam tablosunu görmek için 1 yıla ihtiyaç var. Aksamlar sadece ülkeye giriş çıkışta yaşanıyor. Diğer konularda bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı

03/02/2020 16:34