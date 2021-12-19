Baybars: İklim değişikliği için yeni bir strateji eylem planı şart

Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, doğal afet yaşanması durumunda kaymakamlıkların mali açıdan yetersiz kaldığını, doğal afet fonuna kaynak aktarılmasının önemli olduğunu, iklim değişikliği için yeni bir strateji eylem planına ihtiyaç duyulduğunu belirtti

Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda doğal afetlerin ciddi zararlar verdiğini belirtti.

Baybars’ın paylaşımının tamamı şöyledir:

“İklim değişikliğinin etkisi ile son yıllarda ülkemizde yaşanan hortum, fırtına ve şiddetli yağmurlar ciddi zararlara neden olmaktadır.

Doğal afetlere karşı yerel yönetimler ve kaymakamlıklara büyük görevler düşmektedir. Bu konunun ciddiyetini, aciliyetini yorulmadan, bıkmadan her platformda dile getirdim. Son bütçe görüşmelerinde de Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine yeniden getirdiğim bu hayati konuda, kaymakamlıkların altında bir doğal afet fonuna mutlaka kaynak aktarılmalı, bir kalem yaratılmalıdır. Korku ve belirsizlikle sürüklenmek yerine, ortaya konan vizyonla halkın önünü görmesi, devletine güven duyması sağlanmalıdır.

İklim değişikliği yeni bir strateji eylem planını gerekli kılıyor. Bu konuda yarınlara güvenle bakmak için gerekli adımları atacağız.

Bu memleket yalnız ve yarınsız değil.

Bu Memleket Sahipsiz değil."

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19/12/2021 15:11